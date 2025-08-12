Mit gondol Robbie Keane a Fradi-szurkolókról? Döbbenetes testbeszéd

A kissé gyenge kezdés után kiváló teljesítménnyel nyert a Ferencváros a Ludogorec ellen , Robbie Keane vezetőedző a játékosok mellett a szurkolókat is kiemelte.

Varga Barnabás duplája alapozta meg a sikert, Robbie Keane csapata továbbjutott a Ludogorec ellen (Fotó: Mirkó István)

Ki kell élvezni ezeket a pillanatokat, hiszen a következő mérkőzés bármikor fájhat, és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt volt ez az öröm, főleg a második félidőben nyújtott játék miatt. De ki kell emelnem a szurkolóinkat is, akik lenyűgözőek voltak egész meccsen, a pályán is lehetett érezni, hogy mennyi energiát adnak, és mennyire nyomják előre a csapatot

– mondta az ír szakember, akinek a testbeszéde is mutatta, mennyire elégedett volt a drukkerekkel: elismerően nagyot fújtatott.

A keddi volt Robbie Keane egyik legfontosabb mérkőzése eddig a ferencvárosi pályafutása során, de vajon ez volt a legjobb teljesítmény, amit látott a csapatától?

– Számomra minden egyes mérkőzés nagyon fontos. Szeretek mindent megnyerni, legyen szó bajnokiról vagy nemzetközi kupamérkőzésről. Úgy gondolom, hogy nagyon is jól játszottunk. A második félidőben mindenképpen sikerült egy ilyen komoly, erős csapat ellen remek teljesítményt nyújtani. Az első félidőben is úgy gondolom, hogy sikerült megfelelően helytállnunk, ezt a meccset gyakorlatilag a középpályán nyertük meg. Ezt mondtam a srácoknak is, hogy ezen a területen dől el a továbbjutás, és az a teljesítmény, amit ma Ötvös Bence, Tóth Alex és Gabi Kanikovszki letett a pályára, az lenyűgöző volt

A magyar bajnok szempontjából nem indult könnyen a mérkőzés, de végül át tudta venni a kezdeményezést.

– Az első tíz-tizenöt percben voltunk egy kicsit zavartak. Lehet ennek az az oka, hogy az ellenfél is máshogy játszott, nem ültek annyira le, mint a párharc első mérkőzésén, és talán az atmoszféra is kicsit elragadta a fiúkat, de utána kijött az, aminek ki kellett jönnie.

Robbie Keane és a magyarszabály

Mindhárom hazai gólban magyar futballisták játszották a főszerepet, ami az NB I-es magyarszabály szempontjából biztató lehet a Fradi számára.

– A magyar játékosok nagyon is megállták a helyüket. Tóth Alexet mindenképpen ki lehet emelni ilyen szempontból. Lehet, hogy az előző idényben, vagy másfél évvel ezelőtt kicsit nagyobb bajban lett volna a csapat a magyarszabály miatt, de mindenki, aki a pályán volt – akár Alex, akár Gruber Zsombor, vagy akár a Pakstól ideérkező Ötvös Bence – nagyon is jól megállta a helyét.