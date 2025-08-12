Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Bajnokok Ligája-selejtezőFerencvárosFradiRobbie KeaneLudogorecFTC

Mit gondol Robbie Keane a Fradi-szurkolókról? Döbbenetes testbeszéd

A Ferencváros remek játékkal 3-0-ra nyert a bolgár Ludogorec ellen, és bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező playoffkörébe, amelyben a Qarabag lesz Robbie Keane csapatának ellenfele. A továbbjutás után Robbie Keane boldogan értékelt a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 23:05
Robbie Keane jó kedve érthető, a Bajnokok Ligája-főtábláért játszhat a Fradi Fotó: Mirkó István
A kissé gyenge kezdés után kiváló teljesítménnyel nyert a Ferencváros a Ludogorec ellen , Robbie Keane vezetőedző a játékosok mellett a szurkolókat is kiemelte.

Varga Barnabás duplája alapozta meg a sikert, Robbie Keane csapata továbbjutott a Ludogorec ellen
Varga Barnabás duplája alapozta meg a sikert, Robbie Keane csapata továbbjutott a Ludogorec ellen (Fotó: Mirkó István)

Ki kell élvezni ezeket a pillanatokat, hiszen a következő mérkőzés bármikor fájhat, és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt volt ez az öröm, főleg a második félidőben nyújtott játék miatt. De ki kell emelnem a szurkolóinkat is, akik lenyűgözőek voltak egész meccsen, a pályán is lehetett érezni, hogy mennyi energiát adnak, és mennyire nyomják előre a csapatot

– mondta az ír szakember, akinek a testbeszéde is mutatta, mennyire elégedett volt a drukkerekkel: elismerően nagyot fújtatott.

A keddi volt Robbie Keane egyik legfontosabb mérkőzése eddig a ferencvárosi pályafutása során, de vajon ez volt a legjobb teljesítmény, amit látott a csapatától?

– Számomra minden egyes mérkőzés nagyon fontos. Szeretek mindent megnyerni, legyen szó bajnokiról vagy nemzetközi kupamérkőzésről. Úgy gondolom, hogy nagyon is jól játszottunk. A második félidőben mindenképpen sikerült egy ilyen komoly, erős csapat ellen remek teljesítményt nyújtani. Az első félidőben is úgy gondolom, hogy sikerült megfelelően helytállnunk, ezt a meccset gyakorlatilag a középpályán nyertük meg. Ezt mondtam a srácoknak is, hogy ezen a területen dől el a továbbjutás, és az a teljesítmény, amit ma Ötvös Bence, Tóth Alex és Gabi Kanikovszki letett a pályára, az lenyűgöző volt

A magyar bajnok szempontjából nem indult könnyen a mérkőzés, de végül át tudta venni a kezdeményezést.

– Az első tíz-tizenöt percben voltunk egy kicsit zavartak. Lehet ennek az az oka, hogy az ellenfél is máshogy játszott, nem ültek annyira le, mint a párharc első mérkőzésén, és talán az atmoszféra is kicsit elragadta a fiúkat, de utána kijött az, aminek ki kellett jönnie.

Robbie Keane és a magyarszabály

Mindhárom hazai gólban magyar futballisták játszották a főszerepet, ami az NB I-es magyarszabály szempontjából biztató lehet a Fradi számára.

– A magyar játékosok nagyon is megállták a helyüket. Tóth Alexet mindenképpen ki lehet emelni ilyen szempontból. Lehet, hogy az előző idényben, vagy másfél évvel ezelőtt kicsit nagyobb bajban lett volna a csapat a magyarszabály miatt, de mindenki, aki a pályán volt – akár Alex, akár Gruber Zsombor, vagy akár a Pakstól ideérkező Ötvös Bence – nagyon is jól megállta a helyét.

A Ferencváros rendkívül közel van a Bajnokok Ligája-főtáblához, az utolsó lépést azonban még meg kell tennie a Qarabag ellen.

– Csak a következő mérkőzésre koncentrálok, de a fiúknak mondtam, hogy ha meg szeretnék hallgatni ezt a himnuszt, mit kell letenni az asztalra. Mindenki jól tudja, hogy ezen a szinten mi a tét. Én már voltam ott, tudom, milyen érzés, és azt akarom, hogy ők is átérezzék ezt.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3-0 (1-0) 
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (Levi 88.), Kanikovszki (Zachariessen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus (Chouiar, 64.), Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3-0-s összesítéssel.

 

A Ferencváros vezető gólja:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

