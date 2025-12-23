Arne Slot lesújtó hírt közölt Liverpool sérültjeiről, Wirtz állapotára is egyértelmű választ adott

A Liverpool a Boxing Dayen, azaz december 26-án nem játszik 2025-ben. A Premier League idén mindössze egy mérkőzést (Manchester United–Newcastle) rakott péntekre, így a címvédő csak 27-én, szombaton 16 órakor fogadja a sereghajtó Wolverhamptont a bajnokság 18. fordulójában. Arne Slot vezetőedző a csapat összeállítását illetően nem lesz könnyű helyzetben, ugyanis Mohamed Szalah az Afrika-kupán van már – hétfőn az ő góljával nyert Egyiptom –, Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Alexander Isaknak eltört a lába a Tottenham elleni 2-1-es győzelem során, a héten már meg is műtötték, a felépülése hónapokat vehet igénybe.

Alexander Isak a földön maradt a gólja után a Tottenham ellen, műteni kellett a svéd támadót. Fotó: AFP

Liverpool–Wolves: a sérültekről sem volt megnyugtató híre Slotnak

A Liverpool edzője kedd délelőtt tartotta meg a Wolves elleni meccset megelőző sajtótájékoztatóját, ahol megerősítette, hogy Isak hónapig nem lesz bevethető, de reméli, hogy még a mostani idényben pályára léphet tavasszal. Slot beszélt Micky van de Ven belépőjéről is, amely Isak súlyos sérüléséhez vezetett.

Meggondolatlan belépő volt ez Van de Ventől. Ha tízszer így csúszol be, akkor mind a tízszer súlyos sérülést okozhatsz az ellenfélnek

– kezdte Slot, ezután a többi sérültre tért ki. – Conor játéka szombaton ötven-ötven, pénteken majd meglátjuk, hogy pontosan hol tart a felépülésben, Cody Gakpo helyzete is hasonló.

Mellettük viszont Joe Gomez és Vataru Endo biztosan nem lesz bevethető – a japán középpályás a sajtóhírek szerint leghamarabb január végén lesz bevethető, igaz, idáig sem számított rá igazán Slot. Endo mindössze hét mérkőzésen lépett pályára a mostani idényben.

Slot biztos volt Kerkez Milos fejlődésében

Az újságírók kérdezték Kerkez Milosról is a vezetőedzőt, aki a Tottenham elleni meccs után mondta el, hogy az új formációnak hála komfortosabban érzi magát a kezdőben, és remek kapcsolatot ápol Florian Wirtzzel a pályán.

A játékosok minél többet játszanak együtt, annál jobb kapcsolatot alakítanak ki. Ugyanez volt a helyzet Cody Gakpóval is. Normális, ha négyszer vagy ötször játszotok együtt, akkor jobb lesz a kapcsolat

– mondta Slot. Abból a szempontból a szombati mérkőzés érdekes lesz, hogy ha Gakpo visszatér a kezdőcsapatba, akkor a bal szélen nem Wirtz, hanem a holland lesz. Vele pedig még nem olyan jó a játékkapcsolata Kerkeznek. Slot ugyanakkor arról nem tudott beszélni, hogy a kezdőcsapatban ismét ott lesz-e Kerkez, miután még négy nap van a Wolves elleni mérkőzésig, a karácsony miatt tartották ilyen hamar a sajtótájékoztatót.

Slot a végén megnyugtatta a szurkolókat, hogy Florian Wirtz csak görcs miatt jött le a Tottenham elleni Pl-meccs hajrájában, így ha minden jól megy, akkor szombaton ismét játszhat.

A német középpályásra most különösen szüksége lesz a Liverpoolnak Szoboszlai hiányában.