Azeri videó került elő a Fradi stadionjából, emiatt háborgott Robbie Keane

Magabiztosan fogalmaz az azeri sajtó, miután a Qarabag 3-1-es győzelmet aratott a Ferencváros ellen a BL-rájátszásnak első meccsén Budapesten. A Sportingo.az azt írja a kedd esti találkozóról született beszámolójában, hogy „a Qarabag Budapesten félig kitárta a kaput a Bajnokok Ligája felé”.

A Fradi elvesztette az azeri Qarabag elleni párharc első meccsét a BL-be jutásért. Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane, a Fradi edzője is érzékelte, hogy az azeriek öröme talán jobban túlcsordult a kelleténél, miközben még csak a párharc felénél tartunk. Az ír meg is jegyezte a mérkőzés után a játékosainak, hogy nézzék meg az ellenfelet, máris hogyan ünnepel.

– Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi – fogalmazott Keane.

Azeri videó a Fradi stadionjából, erről beszélt Robbie Keane

Az azeri sportsajtó, köztük a Football-plus.az, a Qol.az és a már említett Sportinfo.az egytől egyig külön cikkben futtatnak egy videót a Fradi stadionjából, amit a magyar szurkolók aligha akartak látni. Az látható a felvételen, ahogy a Qarabag játékosai a vendégszurkolókkal ünnepelnek a Groupama Arénában a kétgólos győzelem után. Az azeri sajtó kiemeli, hogy több száz azeri szurkoló volt a lelátókon.

Ezek azok a jelenetek, amikre Robbie Keane gondolhatott a meccs utáni nyilatkozatában, és amiről azt mondta, hogy játékosainak jól az eszükbe kell vésni, mi történt, mert ebből meríthetnek a visszavágóra.

Egyébként a Qarabag edzője, Gurban Gurbanov reagált Keane szavaira a meccs után, és azt hangsúlyozta, még nincs meg a továbbjutás a csapatának, a Fradi erős ellenfél, amely a kétgólos hátrányt is ledolgozhatja, ezért komlyan kell venniük a bakui visszavágót, amit augusztus 27-én rendeznek.

A Ferencváros gólszerzője, Varga Barnabás: Nem adjuk fel

Nemcsak a Qarabag edzője, hanem Varga Barnabás, a Fradi gyönyörű vezető góljának szerzője is arról beszélt a meccs után, hogy még nincs lefutva a párharc.

– Csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nem fogjuk feladni – jelezte a magyar váloatott csatár. – Sokkal jobban kell játszanunk a második mérkőzésen. Szerintem az első félidőben sem voltunk jobbak ellenfelünknél, változtatnunk kell, és a második meccsen meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Van még egy mérkőzés a párharcból, mindent egy lapra fogunk feltenni. Kétgólos hátrány azért még nem a világ vége.