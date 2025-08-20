FradiBajnokok LigájaQarabag

Azeri videó került elő a Fradi stadionjából, emiatt háborgott Robbie Keane

A Qarabag kétgólos budapesti győzelmét ünnepli az azeri sajtó. A Fradi elleni 3-1-es siker után szerintük a Qarabag már félig kitárta a Bajnokok Ligája alapszakasza felé vezető kaput. Előkerült egy videó is a Fradi stadionjából, amit aligha akartunk látni, és ami alátámasztja Robbie Keane szavait is: az azeriek mintha máris a továbbjutást ünnepelnék, de van még egy visszavágó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 6:47
A Qarabag játékosai győzelmet ünnepektek a Fradi otthonában a BL-ben Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magabiztosan fogalmaz az azeri sajtó, miután a Qarabag 3-1-es győzelmet aratott a Ferencváros ellen a BL-rájátszásnak első meccsén Budapesten. A Sportingo.az azt írja a kedd esti találkozóról született beszámolójában, hogy „a Qarabag Budapesten félig kitárta a kaput a Bajnokok Ligája felé”.

A Fradi elvesztette az azeri Qarabag elleni párharc első meccsét a BL-be jutásért
A Fradi elvesztette az azeri Qarabag elleni párharc első meccsét a BL-be jutásért. Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane, a Fradi edzője is érzékelte, hogy az azeriek öröme talán jobban túlcsordult a kelleténél, miközben még csak a párharc felénél tartunk. Az ír meg is jegyezte a mérkőzés után a játékosainak, hogy nézzék meg az ellenfelet, máris hogyan ünnepel. 

– Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi – fogalmazott Keane.

Azeri videó a Fradi stadionjából, erről beszélt Robbie Keane

Az azeri sportsajtó, köztük a Football-plus.az, a Qol.az és a már említett Sportinfo.az egytől egyig külön cikkben futtatnak egy videót a Fradi stadionjából, amit a magyar szurkolók aligha akartak látni. Az látható a felvételen, ahogy a Qarabag játékosai a vendégszurkolókkal ünnepelnek a Groupama Arénában a kétgólos győzelem után. Az azeri sajtó kiemeli, hogy több száz azeri szurkoló volt a lelátókon.

Ezek azok a jelenetek, amikre Robbie Keane gondolhatott a meccs utáni nyilatkozatában, és amiről azt mondta, hogy játékosainak jól az eszükbe kell vésni, mi történt, mert ebből meríthetnek a visszavágóra.

Egyébként a Qarabag edzője, Gurban Gurbanov reagált Keane szavaira a meccs után, és azt hangsúlyozta, még nincs meg a továbbjutás a csapatának, a Fradi erős ellenfél, amely a kétgólos hátrányt is ledolgozhatja, ezért komlyan kell venniük a bakui visszavágót, amit augusztus 27-én rendeznek.

A Ferencváros gólszerzője, Varga Barnabás: Nem adjuk fel

Nemcsak a Qarabag edzője, hanem Varga Barnabás, a Fradi gyönyörű vezető góljának szerzője is arról beszélt a meccs után, hogy még nincs lefutva a párharc.

– Csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nem fogjuk feladni – jelezte a magyar váloatott csatár. – Sokkal jobban kell játszanunk a második mérkőzésen. Szerintem az első félidőben sem voltunk jobbak ellenfelünknél, változtatnunk kell, és a második meccsen meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Van még egy mérkőzés a párharcból, mindent egy lapra fogunk feltenni. Kétgólos hátrány azért még nem a világ vége.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdöbbenetes

Bréking! Döbbenetes felfedezés

Bayer Zsolt avatarja

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu