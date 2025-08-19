Ők kaptak állami kitüntetéseket és művészeti díjakat

Hankó Balázs augusztus 20-a alkalmából tartott díjátadón beszédében úgy fogalmazott: – Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa, sőt a világ, mert örökségük velünk él most is.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Pesti Vigadó mai ünnepségén mondott beszédet. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Hankó Balázs miniszter állami kitüntetéseket adott át

Elmondása szerint

az egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink.

A miniszter a díjazottakról szólva kiemelte: – Mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van, önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet. Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket.

Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy

közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak.

A Pesti Vigadóban tartott ünnepségen Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral a Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat és a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat díjakat, valamint a Magyar Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat elismeréseket adta át.