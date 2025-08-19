A Szent István-nap programjai folytatódnak, mától kóstolhatjuk meg Magyarország tortáját

A Szent István-nap rendezvényén, a Magyar ízek utcájában ma kóstolhatjuk meg először Magyarország tortáját, a DCJ Stílusgyakorlat nevű, csokoládés-karamellás-meggyes édességet, amely megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és a csokoládés-meggyes Álmodozót, amely a cukormentes torták legjobbja lett idén.

A Szent István-napon a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet is levetítik. Fotó: Ember Márk Facebook-oldala

Ma debütál a Szent István-nap két új helyszíne is

A Várkert Bazárnál délelőtt az Alma Zenekar szórakoztatja a családokat, délután és este pedig olyan előadók lépnek színpadra, mint Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar, DJ Izil, valamint a Mystery Gang. A margitszigeti Nagy-réten a Családi Élménysziget sportos, zenei és játékos programokkal invitálja a családokat közös kikapcsolódásra. A sportfoglalkozások és játékos elfoglaltságok mellett az esti órákban Kefir és Horváth Tamás lép színpadra. A Szabadság téren kialakított Kultúrkavalkád jazz- és filmzenei betétekkel, gyermekeknek szóló műsorokkal készül. Többek között imprózik az Itt és Most Társulat, fellép a Hot Jazz Band és a Kerekes Band.

A Varázsliget a kisgyermekes családok fő célpontja lehet: a helyszín mesebeli hangulatát a Pom-Pom meséi, Mirr-Murr kandúr kalandjai és a Cirkuszi Játszóház teszi különlegessé.

Augusztus 19-én sem lesz hiány zenei programokból. A Műegyetem rakparton a Road Movie Live részeként fellép a Hooligans és az Irie Maffia, a Retro Tabánon pedig Deák Bill Gyula, majd a Bikini kápráztatják el a közönséget.

A Millenáris Művészkertjében a Rejtő Jenő időkapszula 10 és 22.30 között fogadja a látogatókat, este 20 órától pedig levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című, nagy sikerű zenés vígjátékot.

Az augusztus 19-i nap összes programja és további részletek a Szent István-nap weboldalon és a Szent István-nap mobilapplikációban érhetők el.