Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Szent István-napAugusztus 20történelem

Kiderül, hányszor lovasították meg a Szent Koronát

Hányszor lovasították meg a Szent Koronát és egyéb más izgalmas történet is szóba kerül a magyarság múltjából. A Szent István-nap részeként elindult a Legendás mesék-sorozat, amelynek epizódjai a Spotifyon hallgathatók meg, közölték az augusztus 20-i ünnep szervezői.

Forrás: MTI2025. 08. 18. 9:44
Rengeteg izgalmas történetet, legendát rejt a magyarság múltja, már az államalapítás időszakából is fennmaradtak írások, mondák, amelyek megörökítették a kor nagyjainak tetteit, életük fontos pillanatait, s ezek segítenek elképzelni, milyen életet éltek az akkori magyarok. A Legendás mesék sorozatban szó esik Szent István királyról és legendáiról, családjáról, megítéléséről, valamint megtudhatjuk, ki volt pontosan Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg.

Legendás mesék
A Legendás mesék-sorozat a  Szent István-nap programjaihoz kapcsolódik (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A készítők utánajártak, hogy a Szent Korona alsó és felső része honnan ered, mi az, amit biztosan tudunk róla, hányszor lovasították meg, ahogy annak is, hogy a Szent Jobb miért volt különösen jelentős ereklye a középkori magyar állam szempontjából, milyen kalandos utat járt be, és hogyan került végül az államalapítóról elnevezett bazilikába.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

Borítókép: Szent Korona (Forrás: Wikipédia)

 

