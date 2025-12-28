Rendkívüli

A segítségnyújtás nem kötelező, hanem kiváltság – tíz éve adnak a Fidelitas Angyalszárny önkéntesei

A Fidelitas Angyalszárny akciója immár évtizedes hagyomány: a fiatalok tetteikkel bizonyítják, hogy a cselekvő szeretet és a közösségi felelősségvállalás élő érték, legyen szó Covid-időszaki gyűjtésről vagy a mindennapi adományozásról – mondta el lapunknak Bodnár Zsanett, a Fidelitas Angyalszárny nagykövete.

2025. 12. 28. 9:59
– Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasnál. Mit jelent ez a kezdeményezés önöknek személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény-konzervatív értékrendjébe?

– Jómagam már egész kiskorom óta önkénteskedem, 2008 óta pedig több ökumenikus szervezet tagja is vagyok, akikkel évről évre növekvő számú akciót is szerveztünk, és ennek köszönhetően már több ezer emberen tudtunk segíteni. Ezután következett a politika… Amikor a Fidelitas irányába húzott a szívem, akkor is tudtam, hogy egy dolgot biztosan nem szeretnék elengedni az az előtti életemből, mégpedig a segítségnyújtást, az adakozást. Óvodáskorom óta fontos számomra, hogy segíthessek másoknak, kinek így, kinek az Angyalszárnnyal. Hiszen keresztény nőként nem unortodox mások segítése, inkább elköteleződés a társadalom és a hitem felé. Az, hogy olyan szerencsések lehetünk, hogy felelősséget vállalunk másokért is, nem egy kötelező feladat, hanem kiváltság.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzők vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni?

– A jelenlegi digitális világunkban az az igazán csodálatos, hogy rengeteg lehetőség adódhat bárkinrk. És ez az a lehetőségek világa, amelyet felismert a fiatal generáció. Az online tér adta opciók igazából híd a valós események, a valós világ és a virtuális életük között. És pont ezzel a híddal tudunk nekik alternatívákat teremteni az önkéntes munkára és az adakozásra. Az Angyalszárny akcióra való felhívás a digitális térben történik, de voltaképpen az egész a valós világban zajlik, valós eseményekkel, élményekkel és megélésekkel. Ilyenkor célt tudunk adni, ami kifejezetten fontos a fiataljainknak, mert ők igenis törődnek a világunkkal, környezetünkkel, és számukra is kiemelt cél, hogy hasznosan teljen az önkénteskedésük az online világon innen és túl.

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat önnek a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintette?

– Az Angyalszárny akcióban most már nyolcadik éve veszek részt. Az évek során elég sok akciónk volt, így számos emlékkel, élménnyel gazdagodtam. Ami a leginkább a szívemhez közel áll, az a Covid-időszak alatti gyűjtésünk volt. Akkor a Fidelitas teljes tagsága összefogott, és a tagjainkon kívül sikerült elérnünk a családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat és tőlünk teljesen független embereket is. Emlékszem, amikor az egyik kórház parkolójában megálltunk öt-hat telepakolt autóval és húszan-huszonöten pakoltunk mindent egy hatalmas teremben… Mindenkin maszk volt és gumikesztyű. Persze a jó hangulat nem maradhatott el még akkor sem. Abban az évben az egészségügyi dolgozóknak gyűjtöttünk vitaminokat, élelmiszereket, süteményeket és egészséges rágcsálnivalókat. Akkor több mint ötven intézményben tudtunk segíteni az országszerte szolgálatot teljesítőknek a Covid-időszak alatt.

– Hogyan viszonyul a közösség a kezdeményezéshez? Mennyire nyitottak az összefogásra, amikor fiatalok állnak egy nemes ügy mellé?

– Mivel ez egy tíz éve formálódó akciósorozat, amelynek részeként rendszeresen tartunk adománygyűjtéseket, és nem csak a téli időszakban, így ez már beleivódott a Fidelitas tagjainak lelkületébe. És ezek a kezdeményezéseink már hagyománnyá váltak mindenkinek, így a lehető legnyitottabb és legbefogadóbb közösséggé alakulunk, főleg akkor, amikor valakinek segíthetünk. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy jobb adni, mint kapni, és ezen elv mentén éljük a mindennapjainkat. Idén is felemelő érzés tudni, hogy ennyi emberre számíthatnak az általunk támogatottak.

