A segítségnyújtás nem kötelező, hanem kiváltság – tíz éve adnak a Fidelitas Angyalszárny önkéntesei

– Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasnál. Mit jelent ez a kezdeményezés önöknek személyesen, és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény-konzervatív értékrendjébe?

– Jómagam már egész kiskorom óta önkénteskedem, 2008 óta pedig több ökumenikus szervezet tagja is vagyok, akikkel évről évre növekvő számú akciót is szerveztünk, és ennek köszönhetően már több ezer emberen tudtunk segíteni. Ezután következett a politika… Amikor a Fidelitas irányába húzott a szívem, akkor is tudtam, hogy egy dolgot biztosan nem szeretnék elengedni az az előtti életemből, mégpedig a segítségnyújtást, az adakozást. Óvodáskorom óta fontos számomra, hogy segíthessek másoknak, kinek így, kinek az Angyalszárnnyal. Hiszen keresztény nőként nem unortodox mások segítése, inkább elköteleződés a társadalom és a hitem felé. Az, hogy olyan szerencsések lehetünk, hogy felelősséget vállalunk másokért is, nem egy kötelező feladat, hanem kiváltság.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzők vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni?

– A jelenlegi digitális világunkban az az igazán csodálatos, hogy rengeteg lehetőség adódhat bárkinrk. És ez az a lehetőségek világa, amelyet felismert a fiatal generáció. Az online tér adta opciók igazából híd a valós események, a valós világ és a virtuális életük között. És pont ezzel a híddal tudunk nekik alternatívákat teremteni az önkéntes munkára és az adakozásra. Az Angyalszárny akcióra való felhívás a digitális térben történik, de voltaképpen az egész a valós világban zajlik, valós eseményekkel, élményekkel és megélésekkel. Ilyenkor célt tudunk adni, ami kifejezetten fontos a fiataljainknak, mert ők igenis törődnek a világunkkal, környezetünkkel, és számukra is kiemelt cél, hogy hasznosan teljen az önkénteskedésük az online világon innen és túl.

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat önnek a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintette?