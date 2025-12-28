Ez Brüsszel ördögi terve Ukrajnával

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közösségi oldalán osztotta meg milyen tervei vannak Ukrajnával. Brüsszel 2026-ban is elsődleges célként határozta meg a háború folytatását és a további nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben.

Brüsszel továbbra sem tett le a háborúról és Ukrajna csatlakozásáról (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Bejegyzésében Ursula von der Leyen elárulta, hogy nemrég egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, nem sokkal azelőtt, hogy az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd.

We have just touched base with several leaders ahead of tomorrow’s meeting between President Trump and President Zelenskyy on peace talks.



We welcome all efforts leading to our shared objective - a just and lasting peace that preserves Ukraine’s sovereignty and territorial… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2025

Épp most egyeztettünk több vezetővel a holnapi, Trump elnök és Zelenszkij elnök közötti béketárgyalásokról szóló találkozó előtt. Üdvözölünk minden erőfeszítést, amely közös célunkhoz vezet – egy igazságos és tartós békéhez, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és területi integritását

– írta bejegyzésében a bizottság elnöke.