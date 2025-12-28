Rendkívüli

Ursula von der LeyenBrüsszelUkrajna

Ez Brüsszel ördögi terve Ukrajnával

Az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üzent a 2026-os tervek kapcsán. Brüsszel kiemelt célja továbbra is a nyomásgyakorlás és a háború folytatása, Kijevet pedig soron kívül betolnák az Unióba. Donald Trump a vérontás leállítása érdekében tárgyal, Európát viszont a háborús pszichózis uralja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 11:39
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közösségi oldalán osztotta meg milyen tervei vannak Ukrajnával. Brüsszel 2026-ban is elsődleges célként határozta meg a háború folytatását és a további nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben. 

Brüsszel továbbra sem tett le a háborúról és Ukrajna csatlakozásáról
Brüsszel továbbra sem tett le a háborúról és Ukrajna csatlakozásáról (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Bejegyzésében Ursula von der Leyen elárulta, hogy nemrég egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, nem sokkal azelőtt, hogy az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd. 

Épp most egyeztettünk több vezetővel a holnapi, Trump elnök és Zelenszkij elnök közötti béketárgyalásokról szóló találkozó előtt. Üdvözölünk minden erőfeszítést, amely közös célunkhoz vezet – egy igazságos és tartós békéhez, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és területi integritását 

– írta bejegyzésében a bizottság elnöke. 

Ursula von der Leyen egyúttal ismét hitet tett a háború folytatása mellett, újévi fogadalmaként pedig Ukrajna további támogatását és az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás fokozását nevezte meg. Emellett pedig újra kiállt az ukrán EU-csatlakozás mellett is.

2026-ban az Európai Bizottság továbbra is nyomást gyakorol a Kremlre, fenntartja Ukrajna támogatását, és intenzíven dolgozik azon, hogy elkísérje Ukrajnát az EU-tagság felé vezető úton

– írta Von der Leyen. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

