Ez Brüsszel ördögi terve Ukrajnával

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közösségi oldalán osztotta meg milyen tervei vannak Ukrajnával. Brüsszel 2026-ban is elsődleges célként határozta meg a háború folytatását és a további nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben.
Bejegyzésében Ursula von der Leyen elárulta, hogy nemrég egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, nem sokkal azelőtt, hogy az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd.
Épp most egyeztettünk több vezetővel a holnapi, Trump elnök és Zelenszkij elnök közötti béketárgyalásokról szóló találkozó előtt. Üdvözölünk minden erőfeszítést, amely közös célunkhoz vezet – egy igazságos és tartós békéhez, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és területi integritását
– írta bejegyzésében a bizottság elnöke.
