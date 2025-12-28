Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja

Az európaiaknak elegük van a megszorításokból

A háborús uszítással az egyre nagyobb hétköznapi problémákat akarják elfedni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 11:02
Megvan az oka annak, hogy miért erősödnek minden európai uniós tagállamban a patrióták, az embereknek elegük van a megszorításokból – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője. Az embereknek elegük van a magas adókból, amelyekből származó bevételeket Brüsszel Ukrajnába akarja küldeni. Az embereknek elegük van a migrációból, a félelemből, a közbiztonság hiányából – hangsúlyozta.

Friedrich Merz német kancellár a belső problémáit igyekszik elfedni a háborús pszichózissal – mondta Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. Munkahelyeket zárnak be, drága az energia, a migráció és terrortámadások veszélye miatt nem lehet karácsonykor kimenni a vásárokba. Ezek a problémák ott vannak az emberek mindennapjaiban, és ezt próbálja meg a német elit a háborús uszítással elfedni – sorolta.

Brüsszel 2027 őszétől, végétől tiltaná meg a gáz- és az olaj importját Oroszországból – emlékeztetett Tóth Edina. Ez azt jelentené Magyarország számára, hogy három-négyszeres rezsiárak lennének, elszállnának az üzemanyagárak, a benzin ára akár 1000 forint is lehetne. Még a Nemzetközi Valutalap, az IMF elemzése is elismeri, hogy ha hazánknak máshonnan kellene beszereznie a gázt és az olajat, az négyszázalékos gazdasági csökkenést jelentene számunkra – ismertette a vezető elemző.

Az orosz fosszilis energiahordozókról történő leválással nagyon nagy veszélybe kerülne a rezsicsökkentés, amely a magyar családok megélhetését szolgálja – mondta Cseh Tamás Zoltán. 

Magyar Péter humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, de ez nem humbug, ez a magyar családok zsebében hagy pénzt, amelyet másra költhetnek el. Ha ez megszűnne, akkor kevesebb pénz maradna a magyar emberek zsebében, és visszamennénk a 2010 előtti állapotokra – fejtette ki az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

Borítóép: Friedrich Merz és Ursula von der Leyen (Forrás: AFP)

Egy kis irodalom

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

