Ha Zelenszkij nem siet a békével, Putyin erővel is eléri azt

Az orosz elnök arról beszélt, hogy Ukrajnának láthatóan nem sietős a béke. Vlagyimir Putyin azonban egyúttal hangsúlyozta, hogy ha kell, akkor Oroszország erővel is eléri céljait – írja az Origo.

Putyin szerint Oroszország eléri majd céljait (Fotó: Mikhail Metzel)

Vlagyimir Putyin erről azután beszélt, hogy Oroszország nagyszabású támadást indított több ukrán régióban. Az orosz haderő rakétákkal és drónokkal támadta többek között az ukrán fővárost is.

Az orosz parancsnokok egy ellenőrző látogatás során elmondták Putyinnak, hogy a moszkvai erők elfoglaltak több várost Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében, valamint a Zaporizzsjai régióban – közölte a Kreml a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Mint arról lapunk írt, az ukrán elnök hamarosan találkozik az amerikai elnökkel, hogy a floridai tárgyalásokon elért eredményekről tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij szerint nincs vesztegetni való idő, miután a 28 pontos amerikai béketervet sikerült húszpontosra redukálni.