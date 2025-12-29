orosz-ukrán háborúháborúdokumentumfilm

Orbán Viktor: Ezt a filmet mindenki nézze meg! + videó

A háború tönkretesz mindent.

2025. 12. 29. 8:45
Fotó: MTI/Hatházi Tamás
Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök mindezt Ábrahám Róbert, Monaco hadtest című dokumentumfilmjével kapcsolatban írta, amely a kormányfő szerint tanulságos és mindenkinek ajánlja a megtekintését.

Budapest, 2025. december 22. Ábrahám Róbert újságíró nyilatkozik a sajtónak Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én. A készítők a filmben arra mutatnak rá, hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a háború kitöréséért és folytatásáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős. MTI/Hatházi Tamás
Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Monaco hadtest című dokumentumfilm lehetett volna egy sokkoló bemutatása az ukrán elit fényűzésének, azonban ennél sokkal több lett belőle. A rendező ugyanis vette a fáradságot arra, amire Európában szinte senki: visszatekintett arra, hogy milyen út vezetett a háborúhoz.

Ábrahám Róbert dokumentumfilmje egyszerre próbálja megmutatni a korrupció következményeit, azonban emellett érzékletes képet fest arról, amiről Európában szinte senki nem beszél, azaz hogy a két fél hogyan jutott ide.

A film története Monaco után szinte egyből a Majdan térre és a 2014-es megmozdulásokra koncentrál. A nézők több beszámolót is láthatnak az események előzményeiről és azok kibontakozásáról, mindezt pedig olyan emberek elbeszélései alapján, 

akik már az első percektől a részei voltak a történetnek.

Egy ponton a filmben végigkövethetjük, hogy hogyan változott meg Zelenszkij politikája megválasztása után és hogyan érvelt az ukrán elnök a háború folytatása mellett, holott az elején még azzal kampányolt, hogy bármit megtenne a békéért.


Borítókép: Ábrahám Róbert (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

