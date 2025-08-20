Szijjártó Péter üzent az ünnep alkalmából

Magyarország ünnepelt. Szent István napja alkalmából hatalmas tűzijáték volt Budapesten. Szijjártó Péter a rendkívül látványos műsor kapcsán tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.
Még ezer évet
– üzente a külügyminiszter.
Magyarország ünnepelt. Szent István napja alkalmából hatalmas tűzijáték volt Budapesten. Szijjártó Péter a rendkívül látványos műsor kapcsán tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.
Még ezer évet
– üzente a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
A muzulmán férfi azt mondta, elvágja az illető torkát.
J. D. Vance alelnök a Nemzeti Gárdát és a rendőröket méltatta, miközben kint tüntetők skandáltak.
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke durván beszólt a francia vezetőnek.
Kijev vasbeton garanciákat vár a békéhez, a nyugati oldalon „megerősítő erőt” emlegetnek, de a mandátum, a források és a katonák sorsa egyelőre kérdéses.
A muzulmán férfi azt mondta, elvágja az illető torkát.
J. D. Vance alelnök a Nemzeti Gárdát és a rendőröket méltatta, miközben kint tüntetők skandáltak.
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke durván beszólt a francia vezetőnek.
Kijev vasbeton garanciákat vár a békéhez, a nyugati oldalon „megerősítő erőt” emlegetnek, de a mandátum, a források és a katonák sorsa egyelőre kérdéses.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.