Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

tűzijátékkülügyminiszterSzijjártó Péter

Szijjártó Péter üzent az ünnep alkalmából

Közösségi oldalán tett bejegyzést Szent István napja alkalmából a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter nem akármilyen kívánságot fogalmazott meg.

Magyar Nemzet
Forrás: X2025. 08. 20. 22:14
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Magyarország ünnepelt. Szent István napja alkalmából hatalmas tűzijáték volt Budapesten. Szijjártó Péter a rendkívül látványos műsor kapcsán tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

Még ezer évet

– üzente a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

