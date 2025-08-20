Halálosan megfenyegetett egy volt polgármestert egy migráns

Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Halálosan megfenyegette egy migráns a Liga egyik politikusát, amiért megpróbálta megállítani Monfalconéban a radikalizálódást és megkövetelte a törvények betartását. Az észak-olaszországi város lakosságának 33 százaléka bevándorló, főként bangladesi származású segédmunkás. Az iszlamizációs folyamatok aggasztóan felgyorsultak a településen, kérdés, hogy milyen árat kell fizetnie annak, aki megpróbálja megállítani.

2025. 08. 20. 22:28
Anna Maria Cisint, Monfalcone volt polgármestere Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
A városháza előtt fenyegette meg egy migráns Monfalcone volt polgármesterét, azt mondta, hogy elvágja a torkát. 

Monfalcone, Trieszt közelében fekvő, 30 000 lakosú város, ahol a lakosság harmadát migránsok alkotják Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Anna Maria Cisintet a Liga európai parlamenti képviselőjét újabb halálos fenyegetés érte, most azonban testközelből. Az esetről személyesen számolt be a közösségi médiában közzétett videóban. 

Miközben Monfalcone belvárosában sétált egy bangladesi férfi megközelítette és azt kiabálta, „elvágom a torkod”, majd gesztusokkal is utalt szándékára és megpróbált a közelébe jutni. A volt polgármestert azért érte támadás, mert küzdött a településen zajló népességcsere ellen, ragaszkodott ahhoz, hogy származásától függetlenül mindenki tartsa tiszteletben a törvényeket. 

Megakadályozta, hogy az iszlám szokások elterjedjenek a városban, és a valódi integráció előmozdításán dolgozott. Három illegális mecsetet záratott be, valamint megtiltotta, hogy az muzulmán nők burkában beléphessenek a közintézményekbe.

 A járókelők lettek figyelmesek elsőként a kiabáló és a támadásra készülő bangladesi férfira. Lefogták a merénylet előkészítőjét, majd riasztották a rendőrséget. 

Nem ez az első alkalom, hogy Cisintet megfenyegették, most viszont nagy volt a lehetősége annak, hogy a merénylet bekövetkezik. 

A Liga politikusa feljelentést tett, majd leszögezte, hogy a halálos fenyegetések sem fogják megállítani harcát. Sőt még elszántabbá teszik, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy a radikalizálódott személyek valós fenyegetést jelentenek az olasz társadalomra. 

Az olasz hatóságok a feljelentést követően elfogták a politikus életének kioltására készülő bangladesi férfit és kitoloncolták az országból. Maga Anna Cisint jelentette be a hírt a közösségi médiában. 

Visszaküldték hazájába a radikalizálódott iszlamistát, aki el akarta vágni a torkomat és ott is marad

 – írta Cisint az X-en. A Liga politikusa megköszönte a goriziai és velencei rendőr-főkapitányságnak, valamint a belügyminisztériumnak, hogy elszántsággal és gyorsasággal léptek fel és rövid időn belül helyreállították a település biztonságát. 

A Goriziai Rendőrség a velencei Marco Polo repülőtér határrendőrségével együttműködve kedden késő délután értesítette a férfit a kitoloncolásról szóló határozatról, aki ezután egy Dohába tartó járattal elhagyta Olaszországot.

 A hatóságok indoklása szerint a bangladesi állampolgár kiutasítási határozatát azért adták ki, mert nem rendelkezett a megfelelő engedéllyel az olaszországi tartózkodáshoz. Korábbi bűncselekmények miatt korábban is ismert volt a hatóságok előtt, és nemzetbiztonsági vészt jelentett az ország számára. 

A Liga, valamint a kormánypártok politikusai szolidaritásukról biztosították Anna Cisint európai parlamenti képviselőt, akit többször fenyegetettek meg Olaszországban élő migránsok határozott nemzetvédelmi politikája miatt.

Borítókép: Anna Maria Cisint, Monfalcone volt polgármestere (Fotó: AFP)
 

