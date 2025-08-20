Halálosan megfenyegetett egy volt polgármestert egy migráns

A városháza előtt fenyegette meg egy migráns Monfalcone volt polgármesterét, azt mondta, hogy elvágja a torkát.

Monfalcone, Trieszt közelében fekvő, 30 000 lakosú város, ahol a lakosság harmadát migránsok alkotják Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Anna Maria Cisintet a Liga európai parlamenti képviselőjét újabb halálos fenyegetés érte, most azonban testközelből. Az esetről személyesen számolt be a közösségi médiában közzétett videóban.

Miközben Monfalcone belvárosában sétált egy bangladesi férfi megközelítette és azt kiabálta, „elvágom a torkod”, majd gesztusokkal is utalt szándékára és megpróbált a közelébe jutni. A volt polgármestert azért érte támadás, mert küzdött a településen zajló népességcsere ellen, ragaszkodott ahhoz, hogy származásától függetlenül mindenki tartsa tiszteletben a törvényeket.

❌ “Alla Cisint taglio la gola”.

Questa la grave minaccia di un radicalizzato islamico (ha accompagnato le urla con il gesto eloquente).

Ha detto: “Ha chiuso le moschee e non fa entrare donne con il volto completamente coperto nei locali del Comune”.

Sì è vero… sono colpevole… pic.twitter.com/Rr70g07kzu — Anna Cisint (@annacisint) August 19, 2025

Megakadályozta, hogy az iszlám szokások elterjedjenek a városban, és a valódi integráció előmozdításán dolgozott. Három illegális mecsetet záratott be, valamint megtiltotta, hogy az muzulmán nők burkában beléphessenek a közintézményekbe.

A járókelők lettek figyelmesek elsőként a kiabáló és a támadásra készülő bangladesi férfira. Lefogták a merénylet előkészítőjét, majd riasztották a rendőrséget.

Nem ez az első alkalom, hogy Cisintet megfenyegették, most viszont nagy volt a lehetősége annak, hogy a merénylet bekövetkezik.

A Liga politikusa feljelentést tett, majd leszögezte, hogy a halálos fenyegetések sem fogják megállítani harcát. Sőt még elszántabbá teszik, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy a radikalizálódott személyek valós fenyegetést jelentenek az olasz társadalomra.

🔴🔴 Vuole tagliarmi la gola per la mia battaglia contro la radicalizzazione, contro le moschee abusive, il velo integrale e la sottomissione del nostro Popolo.



Ma io NON MOLLO, neanche di un millimetro.



Grazie ai cittadini che sono intervenuti a mia difesa!#lega pic.twitter.com/LQ6IIaEc5Z — Anna Cisint (@annacisint) August 19, 2025

Az olasz hatóságok a feljelentést követően elfogták a politikus életének kioltására készülő bangladesi férfit és kitoloncolták az országból. Maga Anna Cisint jelentette be a hírt a közösségi médiában.

Visszaküldték hazájába a radikalizálódott iszlamistát, aki el akarta vágni a torkomat és ott is marad

– írta Cisint az X-en. A Liga politikusa megköszönte a goriziai és velencei rendőr-főkapitányságnak, valamint a belügyminisztériumnak, hogy elszántsággal és gyorsasággal léptek fel és rövid időn belül helyreállították a település biztonságát.

A Goriziai Rendőrség a velencei Marco Polo repülőtér határrendőrségével együttműködve kedden késő délután értesítette a férfit a kitoloncolásról szóló határozatról, aki ezután egy Dohába tartó járattal elhagyta Olaszországot.

A hatóságok indoklása szerint a bangladesi állampolgár kiutasítási határozatát azért adták ki, mert nem rendelkezett a megfelelő engedéllyel az olaszországi tartózkodáshoz. Korábbi bűncselekmények miatt korábban is ismert volt a hatóságok előtt, és nemzetbiztonsági vészt jelentett az ország számára.

🔴 IL TEMPO: “LE VOGLIO TAGLIARE LA GOLA”, BENGALESE MINACCIA DI MORTE L’EX SINDACO DI MONFALCONE ANNA MARIA CISINT (LEGA), MA I CITTADINI LO BLOCCANO.



Minacce vergognose e inaccettabili, solidarietà ad @annacisint! pic.twitter.com/vpdAkdUPiQ — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) August 19, 2025

A Liga, valamint a kormánypártok politikusai szolidaritásukról biztosították Anna Cisint európai parlamenti képviselőt, akit többször fenyegetettek meg Olaszországban élő migránsok határozott nemzetvédelmi politikája miatt.

Borítókép: Anna Maria Cisint, Monfalcone volt polgármestere (Fotó: AFP)

