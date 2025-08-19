idezojelek
Poszt-trauma

Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterOrbán ViktorTrumpJuszt László 2025. 08. 19. 5:05

Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítani még tavaly a nemzeti ünnepünkbe is, természetesen akkor éppen a Most vagy soha! című film került a céltáblájára. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Juszt László, Magyar Péter
Juszt László és Magyar Péter. Egyiküket sem érdeklik a tények. A zsák meg a foltja  (Fotó: MN-montázs)

A posztjaiban fellelhető sorozatos baklövések és melléfogások sorozata azonban nem szegte kedvét, mert a gonoszkodásban és a gyűlölködésben éli ki magát, a tények és a valóság nem érdekli. Talán ezért állt be ő is Magyar Péter mögé, mert ezekben a dolgokban nagyon hasonlítanak egymásra.

Az Orbán-fóbiás gyűlölködő ezúttal a Facebook-oldalán randalírozott, és elmesélte mi nyomja a szívét:

„Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.” A jelentés készítői igen barátságosan »kifelejtették« az egész alkotmányozási és politikai környezetet, valamint a friss eseményekről sem vettek tudomást – úgy, mint alkotmánymódosítás, pride-tiltás, rekordtüntetések, kínai stílusú megfigyelés, így kijelenthetjük, hogy ez a megközelítés erősen optimistának, sőt bagatellizálónak tűnik. Persze a »parasztvakításra« nagyon megfelelő.

Persze, persze, Laci bácsi! 

Ha a politikai széljárás történetesen nem libsi vezetést hoz az Egyesült Álamokban, hanem republikánust, akkor mindjárt elszakad a cérna, eltörik a mécses. Azonnal parasztvakítás lesz minden, amit mondanak. A toleráns, elfogadó balosok mindig csak addig módfelett pc-k, amíg ők vannak hatalmon, ha buknak és helyettük más érkezik, akkor azonnal farkast kiáltanak és pánikba esnek.

Amit Bidenék mondtak, az volt a szentírás, ha viszont a Trump-adminisztráció ad ki egy jelentést Magyarországról, az rögtön kamu.

Na pont ezt hívják kettős mércének.  Kezit csókolom!

Borítókép: Juszt László (Forrás: Facebook/László Juszt) 

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kőházi János
idezojelekMagyar Honvédség (MH)

Új korszak kapujához érkezett Kovács Zsuzsi, várja a légvédelem

Kőházi János avatarja

Szerdán Kovács Zsuzsi hadnagy is leteszi a tiszti esküt, azután pedig légvédelmi irányítóként fog szolgálni Veszprémben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu