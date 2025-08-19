Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

A posztjaiban fellelhető sorozatos baklövések és melléfogások sorozata azonban nem szegte kedvét, mert a gonoszkodásban és a gyűlölködésben éli ki magát, a tények és a valóság nem érdekli. Talán ezért állt be ő is Magyar Péter mögé, mert ezekben a dolgokban nagyon hasonlítanak egymásra.

Az Orbán-fóbiás gyűlölködő ezúttal a Facebook-oldalán randalírozott, és elmesélte mi nyomja a szívét:

„Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.” A jelentés készítői igen barátságosan »kifelejtették« az egész alkotmányozási és politikai környezetet, valamint a friss eseményekről sem vettek tudomást – úgy, mint alkotmánymódosítás, pride-tiltás, rekordtüntetések, kínai stílusú megfigyelés, így kijelenthetjük, hogy ez a megközelítés erősen optimistának, sőt bagatellizálónak tűnik. Persze a »parasztvakításra« nagyon megfelelő.