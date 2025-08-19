Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítani még tavaly a nemzeti ünnepünkbe is, természetesen akkor éppen a Most vagy soha! című film került a céltáblájára.
A posztjaiban fellelhető sorozatos baklövések és melléfogások sorozata azonban nem szegte kedvét, mert a gonoszkodásban és a gyűlölködésben éli ki magát, a tények és a valóság nem érdekli. Talán ezért állt be ő is Magyar Péter mögé, mert ezekben a dolgokban nagyon hasonlítanak egymásra.
Az Orbán-fóbiás gyűlölködő ezúttal a Facebook-oldalán randalírozott, és elmesélte mi nyomja a szívét:
„Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.” A jelentés készítői igen barátságosan »kifelejtették« az egész alkotmányozási és politikai környezetet, valamint a friss eseményekről sem vettek tudomást – úgy, mint alkotmánymódosítás, pride-tiltás, rekordtüntetések, kínai stílusú megfigyelés, így kijelenthetjük, hogy ez a megközelítés erősen optimistának, sőt bagatellizálónak tűnik. Persze a »parasztvakításra« nagyon megfelelő.
Persze, persze, Laci bácsi!
Ha a politikai széljárás történetesen nem libsi vezetést hoz az Egyesült Álamokban, hanem republikánust, akkor mindjárt elszakad a cérna, eltörik a mécses. Azonnal parasztvakítás lesz minden, amit mondanak. A toleráns, elfogadó balosok mindig csak addig módfelett pc-k, amíg ők vannak hatalmon, ha buknak és helyettük más érkezik, akkor azonnal farkast kiáltanak és pánikba esnek.
Amit Bidenék mondtak, az volt a szentírás, ha viszont a Trump-adminisztráció ad ki egy jelentést Magyarországról, az rögtön kamu.
Na pont ezt hívják kettős mércének. Kezit csókolom!
Borítókép: Juszt László (Forrás: Facebook/László Juszt)
