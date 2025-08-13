Zseniálisan figurázták ki Magyar Pétert, elhúzták a nótáját

Tombol a nyár. Ehhez az időjáráshoz egy forró sláger dukál, méghozzá arról a Magyar Péterről, aki őrült sebességgel, hibát hibára halmozva száguld a bukás felé.
Wellor meg is komponálta ezt a dalt Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix) címmel, ami zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét. Szó van benne Brüsszel Peti erdélyi csúfos leszerepléséről, a szégyenteljes ellen-Tusnád rendezvényéről, az Otthon start program ellen indított hadjáratáról és természetesen a mémek százait megihlető hatalmas lebőgéséről is, amikor a saját bevallása szerint kertészmérnöknek készülő kamugép politikus napraforgónak nézett egy gazt, majd szánalmasan megmagyarázta a csúfos beégését.
A netzenész ismét betalált ezzel a számmal, ez biztos nem fog jólesni Magyar Péternek.
Íme egy kis ízelítő, pár versszak az új dalból, kedvcsinálóként:
Az úrifiún feszül a ködmön
Árulók várnak román földön
[…]
Nem jött be az ellen-Tusnád
Visszafelé süt el a puskád
Neked itt nem lesz székhely
Kiröhög minden székely
„Mindenki kussoljon!
A gaz is napraforgó, ha én mondom!”
A sajtód tömegekről zengett
De csak néhány libsi lézengett
Az öcséd az ellenséged,
Folyton csak téged éget
A formád a régi, a viccből léptél ki
Te vagy az agresszív kismalac
És mindig is az maradsz!
[…]
Nem tetszik az Otthon start,
De csak kavarod a sz...rt.
Neked mindig szerencséd volt
Kaptál egy gellérthegyi kérót”
Wellor új nyári slágerét, amiben kegyetlenül elhúzza Magyar Péter nótáját, itt hallgathatják meg:
Garantált, hogy ettől a daltól még a napraforgónak nézett gazok is táncra perdülnek.
Borítókép: Wellor új dalának YouTube-borítóképe (Fotó: Képernyőkép/YouTube)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
