Poszt-trauma

Zseniálisan figurázták ki Magyar Pétert, elhúzták a nótáját

„Te vagy az agresszív kismalac, és mindig is az maradsz!”

Csépányi Balázs
2025. 08. 13. 5:17

Tombol a nyár. Ehhez az időjáráshoz egy forró sláger dukál, méghozzá arról a Magyar Péterről, aki őrült sebességgel, hibát hibára halmozva száguld a bukás felé. 

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs

Wellor meg is komponálta ezt a dalt Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix) címmel, ami zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét. Szó van benne Brüsszel Peti erdélyi csúfos leszerepléséről, a szégyenteljes ellen-Tusnád rendezvényéről, az Otthon start program ellen indított hadjáratáról és természetesen a mémek százait megihlető hatalmas lebőgéséről is, amikor a saját bevallása szerint kertészmérnöknek készülő kamugép politikus napraforgónak nézett egy gazt, majd szánalmasan megmagyarázta a csúfos beégését. 

A netzenész ismét betalált ezzel a számmal, ez biztos nem fog jólesni Magyar Péternek.

Íme egy kis ízelítő, pár versszak az új dalból, kedvcsinálóként:

Az úrifiún feszül a ködmön

Árulók várnak román földön

[…]

Nem jött be az ellen-Tusnád

Visszafelé süt el a puskád

Neked itt nem lesz székhely

Kiröhög minden székely

„Mindenki kussoljon!

A gaz is napraforgó, ha én mondom!”

A sajtód tömegekről zengett

De csak néhány libsi lézengett

Az öcséd az ellenséged, 

Folyton csak téged éget

A formád a régi, a viccből léptél ki

Te vagy az agresszív kismalac

És mindig is az maradsz!

[…]

Nem tetszik az Otthon start,

De csak kavarod a sz...rt.

Neked mindig szerencséd volt

Kaptál egy gellérthegyi kérót”

Wellor új nyári slágerét, amiben kegyetlenül elhúzza Magyar Péter nótáját, itt hallgathatják meg:

Garantált, hogy ettől a daltól még a napraforgónak nézett gazok is táncra perdülnek.

Borítókép: Wellor új dalának YouTube-borítóképe (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Szárszónak sosincs vége

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

