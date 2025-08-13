Zseniálisan figurázták ki Magyar Pétert, elhúzták a nótáját

A netzenész ismét betalált ezzel a számmal, ez biztos nem fog jólesni Magyar Péternek.

Íme egy kis ízelítő, pár versszak az új dalból, kedvcsinálóként:

Az úrifiún feszül a ködmön

Árulók várnak román földön

[…]

Nem jött be az ellen-Tusnád

Visszafelé süt el a puskád

Neked itt nem lesz székhely

Kiröhög minden székely

„Mindenki kussoljon!

A gaz is napraforgó, ha én mondom!”

A sajtód tömegekről zengett

De csak néhány libsi lézengett

Az öcséd az ellenséged,

Folyton csak téged éget

A formád a régi, a viccből léptél ki

Te vagy az agresszív kismalac

És mindig is az maradsz!

[…]

Nem tetszik az Otthon start,

De csak kavarod a sz...rt.

Neked mindig szerencséd volt

Kaptál egy gellérthegyi kérót”