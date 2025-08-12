idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péternek megfeküdte a gyomrát Orbánék zseniális ötlete

Fáj az igazság a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs

Orbán BalázsHarcosok órájábanfideszMagyar Péter 2025. 08. 12. 5:25
Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Telitalálat a nemrég indult Harcosok órája. Hatalmas riadalmat keltett a baloldalon az új műsor, mert azon túl, hogy izgalmas vendégeket vonultat fel napról napra, könyörtelenül leszámol az álhírekkel.

Magyar Péter
Orbán Balázs a Harcosok órájában – Fotó: Képernyőkép

Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének naponta jelentkező podcastjében hétfőn Orbán Balázs volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott a műsorban: Magyarországon a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.

Magyar Péter igazi kamukirály, nagyon szeret lódítani a híveinek, rendszeresen támadja a kormányt légből kapott vádakkal. Azt írta egy korábbi posztjában, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később megírta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. 

Ez volt az a momentum, ami nagyon megfeküdte Magyar Péter gyomrát. Teljesen begőzölt és nekitámadt a róla szinte bármit megíró sajtójának.

Magyar Péter
Képernyőkép Facebook

Azt sérelmezte, hogy „tényellenőrzés” nélkül lehozták a kormányzat álláspontját. Bezzeg azzal semmi baj nem volt, hogy annak idején tényellenőrzés nélkül lehozták a szír elnök budapesti landolását és a sörösdobozos merénylőt is – mindkettő esetet saját maga terjesztette.

Azért nagy siker a Harcosok órája, mert az igazság élő adásban győzi le a hazugságot. Nagyon rossz hír ez Magyar Péternek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekjólét

Svájc, a kiszámított harmónia

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekwoke culture

Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmuszlim

A Nyugat öngyilkossága



A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



