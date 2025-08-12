Magyar Péternek megfeküdte a gyomrát Orbánék zseniális ötlete

Telitalálat a nemrég indult Harcosok órája. Hatalmas riadalmat keltett a baloldalon az új műsor, mert azon túl, hogy izgalmas vendégeket vonultat fel napról napra, könyörtelenül leszámol az álhírekkel.
Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének naponta jelentkező podcastjében hétfőn Orbán Balázs volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott a műsorban: Magyarországon a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.
Magyar Péter igazi kamukirály, nagyon szeret lódítani a híveinek, rendszeresen támadja a kormányt légből kapott vádakkal. Azt írta egy korábbi posztjában, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később megírta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el.
Ez volt az a momentum, ami nagyon megfeküdte Magyar Péter gyomrát. Teljesen begőzölt és nekitámadt a róla szinte bármit megíró sajtójának.
Azt sérelmezte, hogy „tényellenőrzés” nélkül lehozták a kormányzat álláspontját. Bezzeg azzal semmi baj nem volt, hogy annak idején tényellenőrzés nélkül lehozták a szír elnök budapesti landolását és a sörösdobozos merénylőt is – mindkettő esetet saját maga terjesztette.
Azért nagy siker a Harcosok órája, mert az igazság élő adásban győzi le a hazugságot. Nagyon rossz hír ez Magyar Péternek.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)
