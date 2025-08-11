Tóta W. Árpád ámokfutása: beletörölte a lábát az Orbán-rajongókba

Felhévizy Félix a vasárnapi jegyzetében megírta, hogy egyre jobban elterjed a baloldalon a vérlázítóan agresszív hangnem. A koncertek egy részén fel-felhangzó „Mocskos Fidesz” trenddé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramelen át egészen Azahriah-ig.
Ennek az aggasztó folyamatnak a részeként Kéri László őrült kirohanása került terítékre, ahol a Magyar Péter zsoldjába szegődött baloldali megmondóember a következőket mondta:
„Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”
Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja a Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra.
Egyre több az ilyen gyűlölködő hangvételű megszólalás a baloldalon. Tóta W. Árpád baloldali publicista is rálépett a gyűlölet mezsgyéjére. A HVG publicistája a Tisza Párthoz kötődő Kontroll című podcastben azt mondta, hogy
„aki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet sz.pkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség”.
Íme a videó az esetről:
Döbbenetes!
Sok mindent elárul Tóta W. elvtárs lelkületéről az is, hogy korábban a gyerekeknek szánt lapja, a Kispolgár nőként mutatta be Hámori Luca olimpiai ellenfelét, Imane Helifet. A baloldali publicista még dicsekedett is a cikkükkel a Facebookon. A Kispolgár egyébként a botrányos olimpiai megnyitót is nagyszerűnek, elgondolkodtatónak és magasművészetnek állította be, amit természetesen mi itt, a jobboldalon nem érthettünk, nem érezhettünk át, mert bugris bunkók vagyunk.
Miért gondolják azt ezek az emberek Azahriah-tól Kéri Lászlón át egészen Tóta W. Árpádig, hogy ez a gyűlöletgerjesztés, alpári fröcsögés eredményt fog hozni nekik?
Ez a viselkedés elképesztően riasztó és nagyon visszataszító. Ebből, köszönik szépen, nem kérnek a magyar emberek.
A gyűlölet nem pálya!
Borítókép: Tóta W. Árpád (Fotó: Facebook)
…
