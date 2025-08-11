Tóta W. Árpád ámokfutása: beletörölte a lábát az Orbán-rajongókba

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja a Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra.

Egyre több az ilyen gyűlölködő hangvételű megszólalás a baloldalon. Tóta W. Árpád baloldali publicista is rálépett a gyűlölet mezsgyéjére. A HVG publicistája a Tisza Párthoz kötődő Kontroll című podcastben azt mondta, hogy

„aki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet sz.pkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség”.