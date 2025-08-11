idezojelek
Poszt-trauma

Tóta W. Árpád ámokfutása: beletörölte a lábát az Orbán-rajongókba

Fideszesekre támadt a balos publicista.

Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Kéri László, Tóta W. Árpád, Magyar Péter, 2025. 08. 11.

Felhévizy Félix a vasárnapi jegyzetében megírta, hogy egyre jobban elterjed a baloldalon a vérlázítóan agresszív hangnem. A koncertek egy részén fel-felhangzó „Mocskos Fidesz” trenddé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramelen át egészen Azahriah-ig.

Tóta W: Árpád, publicista
Tóta W. Árpád - Fotó: Facebook

Ennek az aggasztó folyamatnak a részeként Kéri László őrült kirohanása került terítékre, ahol a Magyar Péter zsoldjába szegődött baloldali megmondóember a következőket mondta:

„Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja a Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra.

Egyre több az ilyen gyűlölködő hangvételű megszólalás a baloldalon. Tóta W. Árpád baloldali publicista is rálépett a gyűlölet mezsgyéjére. A HVG publicistája a Tisza Párthoz kötődő Kontroll című podcastben azt mondta, hogy

„aki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet sz.pkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség”.

Íme a videó az esetről:

Döbbenetes! 

Sok mindent elárul Tóta W. elvtárs lelkületéről az is, hogy korábban a gyerekeknek szánt lapja, a Kispolgár nőként mutatta be Hámori Luca olimpiai ellenfelét, Imane Helifet. A baloldali publicista még dicsekedett is a cikkükkel a Facebookon. A Kispolgár egyébként a botrányos olimpiai megnyitót is nagyszerűnek, elgondolkodtatónak és magasművészetnek állította be, amit természetesen mi itt, a jobboldalon nem érthettünk, nem érezhettünk át, mert bugris bunkók vagyunk.

Miért gondolják azt ezek az emberek Azahriah-tól Kéri Lászlón át egészen Tóta W. Árpádig, hogy ez a gyűlöletgerjesztés, alpári fröcsögés eredményt fog hozni nekik?

Ez a viselkedés elképesztően riasztó és nagyon visszataszító. Ebből, köszönik szépen, nem kérnek a magyar emberek.

A gyűlölet nem pálya!

Borítókép: Tóta W. Árpád (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

Sitkei Levente
idezojelekwoke culture

Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

Bayer Zsolt
idezojelekmuszlim

A Nyugat öngyilkossága

Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

