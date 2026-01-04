Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna

Ukrajna, több európai ország, valamint az úgynevezett „Hajlandók koalíciója” nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án többoldalú keretmegállapodást dolgoztak ki Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról. A megállapodás célja egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé tenné európai erők Ukrajnába történő telepítését, még a közelgő politikai csúcstalálkozók előtt – írja a Kyiv Post.
Újabb biztonsági keretrendszer körvonalazódik Ukrajna körül
A folyamat következő állomása január 6-án lesz, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Franciaországban találkozik a koalíció vezetőivel. A megbeszélésen a keretmegállapodás politikai és katonai részletei kerülhetnek napirendre. Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója a tárgyalásokat követően ismertette a keretmegállapodás főbb elemeit. Elmondása szerint a dokumentum célja a garanciavállaló országok támogatásának összehangolása és egységesítése. Mint fogalmazott,
Az ukrán fegyveres erők továbbra is az első védelmi vonalat alkotják, ugyanakkor európai vezetésű multinacionális erők is szerepet kapnának Ukrajna védelmében.
