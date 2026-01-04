Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna

UkrajnaFranciaországUkrajna támogatásaEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Újabb biztonsági keretrendszer körvonalazódik Ukrajna körül, amely lehetővé tenné európai erők Ukrajnába történő telepítését. A Hajlandók koalíciójának tervei szerint európai katonák felelnének a légtér, a szárazföld és a tenger biztonságáért is az ukrán területeken. Zelenszkij közölte: az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező Ukrajnában, a háborúban álló ország biztonságát garantáló megállapodás részeként.

2026. 01. 04. 20:15
Közeleg a döntés: Ukrajna védelme Európa nyakába szakad?
Ukrajna, több európai ország, valamint az úgynevezett „Hajlandók koalíciója” nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án többoldalú keretmegállapodást dolgoztak ki Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról. A megállapodás célja egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé tenné európai erők Ukrajnába történő telepítését, még a közelgő politikai csúcstalálkozók előtt – írja a Kyiv Post.

Újabb biztonsági keretrendszer körvonalazódik Ukrajna körül Fotó: AFP

A folyamat következő állomása január 6-án lesz, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Franciaországban találkozik a koalíció vezetőivel. A megbeszélésen a keretmegállapodás politikai és katonai részletei kerülhetnek napirendre. Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója a tárgyalásokat követően ismertette a keretmegállapodás főbb elemeit. Elmondása szerint a dokumentum célja a garanciavállaló országok támogatásának összehangolása és egységesítése. Mint fogalmazott, 

Az ukrán fegyveres erők továbbra is az első védelmi vonalat alkotják, ugyanakkor európai vezetésű multinacionális erők is szerepet kapnának Ukrajna védelmében. 

Ezek az egységek a légi, tengeri és szárazföldi biztonság fenntartásában vennének részt.

Bevz szerint az Egyesült Államok nem közvetlen katonai jelenléttel, hanem úgynevezett „háttértámogatással” segítené az európai erőket. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy Washington stratégiai, logisztikai és koordinációs támogatást nyújtana, miközben a tényleges jelenlét Európára hárulna.

A tanácsadó hozzátette: Kijev jelenleg is egyeztet partnereivel a biztonsági garanciák katonai elemeiről, vagyis a tervek még nem tekinthetők véglegesnek.

A tárgyalásokon európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói mellett a NATO, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői is részt vettek. Az egyeztetések Kijevben zajlottak, ahol az ukrán fél hangsúlyozta a közös felelősségvállalás fontosságát.

Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a találkozó előtt egy Telegram-bejegyzésben jelezte: megkezdődött a közös munka az európai partnerekkel. A folyamatban részt vett az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke, Andrij Hnatov, valamint Szerhij Kiszlitsja külügyminiszter-helyettes és Olekszandr Bevz elnöki tanácsadó is. Umerov szerint Ukrajna arra törekszik, hogy minden döntés reális legyen, és a felelősség megosztásán alapuljon. 

A megbeszéléseken összesen 15 ország vett részt: Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Kanada, Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Rusztem Umerov (Fotó: AFP)

