Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna

Ukrajna, több európai ország, valamint az úgynevezett „Hajlandók koalíciója” nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án többoldalú keretmegállapodást dolgoztak ki Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról. A megállapodás célja egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé tenné európai erők Ukrajnába történő telepítését, még a közelgő politikai csúcstalálkozók előtt – írja a Kyiv Post.

Újabb biztonsági keretrendszer körvonalazódik Ukrajna körül Fotó: AFP

A folyamat következő állomása január 6-án lesz, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Franciaországban találkozik a koalíció vezetőivel. A megbeszélésen a keretmegállapodás politikai és katonai részletei kerülhetnek napirendre. Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója a tárgyalásokat követően ismertette a keretmegállapodás főbb elemeit. Elmondása szerint a dokumentum célja a garanciavállaló országok támogatásának összehangolása és egységesítése. Mint fogalmazott,