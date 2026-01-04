Nagy-Britannia nem teszi lehetővé az uniós állampolgárok korlátlan letelepedését

Keir Starmer a BBC közszolgálati televíziónak adott évindító interjúban úgy fogalmazott: mindig is az volt az álláspontja, hogy Nagy-Britanniának szorosabb kapcsolatrendszert kell kiépítenie az EU-val, mivel ez megfelel nemzeti érdekeinek. Hozzátette: ha a nemzeti érdekek azt kívánják, hogy Nagy-Britannia "szorosabban illeszkedjen" az EU egységes belső piacához, akkor ezt is fontolóra kell venni.

Keir Starmer Fotó: BROOK MITCHELL / BBC

A munkáspárti brit kormányfő ugyanakkor határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy ennek érdekében hajlandó lenne-e ismét lehetővé tenni az EU-állampolgárok megkötések nélküli nagy-britanniai letelepedését és munkavállalását. Starmer felidézte, hogy London és az EU tárgyalásokat folytat egy kölcsönös „ifjúsági mobilitási programról”, amelynek alapján fiatal brit és uniós állampolgárok korlátozott számban és meghatározott időtartamig élhetnének és tanulhatnának Nagy-Britanniában és az EU-ban.