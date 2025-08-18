Jakab beleköpött Magyar Péter levesébe, ez komoly gondot okozhat

Magyar Péter csúfos kudarcot vallott Erdélyben. Ellen-Tusnádot akart, hogy kisebbítse Orbán Viktor szokásos nagy ívű beszédét, de csak egy-két tucat ember vett részt rajta, és ők is jobbára a sleppjéből kerültek ki. Az erdélyi magyarok világosan a tudtára adták, hogy köszönik szépen, nem kérnek belőle.
Furcsa is volt ez a kiruccanás, mert a baloldali szavazótáborának amúgy is vörös posztó a határon túli magyarság. Brüsszel Peti azt hitte, be tud törni erre a területre, de súlyos hibát követett el. Túl azon, hogy leégette magát, a saját táborának egy jelentős része is megorrolt rá, hiszen értetlenül álltak az ez irányú mozgása előtt.
Ebben a lélektani helyzetben érkezett meg a kacskaringós politikai karriert befutó Jakab Péter, aki a DK -val való kokettálás után már hetek óta násztáncot jár Magyar Péter előtt, hogy valamiféle együttműködést kicsalogasson belőle. Egy oldalon állnak, annyi bizonyos. Most azonban egy vérlázító poszttal rendesen beleköpött a Nép Pártján vezetője Magyar Péter levesébe.
Jakab Péter nem lacafacázott a következőt írta ki a Facebook-falára:
„Megkérjük a határon túli testvéreinket, hogy ne szóljanak bele a dolgainkba! Köszönjük!”
Az ember nem hisz a szemének! Az egykori Jobbik-vezér ezzel végérvényesen kiiratkozott a nemzetben gondolkodó politikusok táborából. Már ha volt valakinek kétsége Jakab politikai krédójával kapcsolatban.
Annyi azonban bizonyos, Jakab kirohanása Magyar Péternek sem jött jókor. Hiszen elemi erővel bizonyította a határon túli magyaroknak, hogy a baloldali ellenzék nagy ívben tesz rájuk, nem számíthatnak tőlük semmi jóra.
Borítókép: Magyar Péter aggódhat (Fotó: Hatlaczki Balázs)
…
