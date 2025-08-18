Rendkívüli

Jakab beleköpött Magyar Péter levesébe, ez komoly gondot okozhat

Poszt-trauma

Jakab beleköpött Magyar Péter levesébe, ez komoly gondot okozhat

Ez nem jött jókor a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs
2025. 08. 18.
Fotó: Hatlaczki Balázs/PS

Magyar Péter csúfos kudarcot vallott Erdélyben. Ellen-Tusnádot akart, hogy kisebbítse Orbán Viktor szokásos nagy ívű beszédét, de csak egy-két tucat ember vett részt rajta, és ők is jobbára a sleppjéből kerültek ki. Az erdélyi magyarok világosan a tudtára adták, hogy köszönik szépen, nem kérnek belőle. 

Magyar Péter, Jakab
Magyar Péter és Jakab Péter (Fotó: Vadhajtások.hu – montázs)

Furcsa is volt ez a kiruccanás, mert a baloldali szavazótáborának amúgy is vörös posztó a határon túli magyarság. Brüsszel Peti azt hitte, be tud törni erre a területre, de súlyos hibát követett el. Túl azon, hogy leégette magát, a saját táborának egy jelentős része is megorrolt rá, hiszen értetlenül álltak az ez irányú mozgása előtt.

Ebben a lélektani helyzetben érkezett meg a kacskaringós politikai karriert befutó Jakab Péter, aki a DK -val való kokettálás után már hetek óta násztáncot jár Magyar Péter előtt, hogy valamiféle együttműködést kicsalogasson belőle. Egy oldalon állnak, annyi bizonyos. Most azonban egy vérlázító poszttal rendesen beleköpött a Nép Pártján vezetője Magyar Péter levesébe.

Jakab Péter nem lacafacázott a következőt írta ki a Facebook-falára:

„Megkérjük a határon túli testvéreinket, hogy ne szóljanak bele a dolgainkba! Köszönjük!”

Az ember nem hisz a szemének! Az egykori Jobbik-vezér ezzel végérvényesen kiiratkozott a nemzetben gondolkodó politikusok táborából. Már ha  volt valakinek kétsége Jakab politikai krédójával kapcsolatban. 

Annyi azonban bizonyos, Jakab kirohanása Magyar Péternek sem jött jókor. Hiszen elemi erővel bizonyította a határon túli magyaroknak, hogy a baloldali ellenzék nagy ívben tesz rájuk, nem számíthatnak tőlük semmi jóra.

Borítókép: Magyar Péter aggódhat (Fotó: Hatlaczki Balázs)

idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

