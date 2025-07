Orbán Viktor: Ma fölényes győzelmet aratnának a kormánypártok + videó

A kormányfő beszéde előtt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója arról beszélt, hogy ezer előadó vett részt az eseményen, hat kontinensről érkeztek vendégek. Megjegyezte, hogy Tusványos méltán vallja magát a közélet szellemi műhelyének. A magyar–román párbeszédben is kiemelt szerepet kap a tábor. Tőkés László lelkész, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szintén a magyar–román kapcsolatokat emelte ki a beszédében. Megjegyezte azt is, jó látni, hogy a tábor üzenete, hogy számíthatunk egymásra – az anyaországban és a külhonban is.