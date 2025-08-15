Kulja András álhírt terjeszt, akcióba lépett a Zebra

Hatalmas baklövést követett el Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. A TikTok Doki közösségi oldalán terjeszt álhíreket. Most az írta, hogy Takács Péter első munkahelyét az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél úgy szerezte, hogy az anyósa volt az igazgató, aki „szakértői” állást adott neki, onnan pedig a politikai kapcsolatok mentén lépdelt előre.

Csakhogy a Zebra digitális polgári kör arra hívta fel az álhírterjesztő figyelmét, hogy Takács Péter első főnökét Imre Lászlónak hívták, aki (nyilván) nem az anyósa. Takács az egészségügyi igazgatás több területén szerzett tapasztalatot, például kórházigazgatóként, és mivel a minisztériumban nem műteni kell, hanem irányítani az egészségügy összetett rendszerét, ezért kérte fel őt a kormány a feladatra – mutattak rá a TikTok Doki bejegyzéséhez fűzött kommentben.

Így osztotta ki a Zebra az álhírtejesztőt. Fotó: Facebook.

„Amúgy meg ha annyira debil lenne, amennyire maga leírja, akkor még nagyobb ciki, hogy lealázta a vitában” – tették hozzá a zebrások. Ráadásul Kulja András posztja alatt egyre több Zebra jelenik meg, gyakorlatilag kiröhögve az árnyékra vetődő EP-képviselőt.