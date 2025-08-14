Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex

„Magyar Péternek és a Telexnek ma is jár álhírgyártásért a zebra!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében be is mutatta a Tisza Párt és a balliberális hírportál legfrissebb „álhírgyártását”.

Kocsis Máté felidézte: az orosz hírszerző szolgálat sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszel kormányváltást akar elérni Magyarországon. A közleményben azt írták: Brüsszel felháborodott Budapest független politikáján és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni.

Kocsis Máté szerint ez nem egy történelmi felismerés az orosz titkosszolgálat részéről, hiszen Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni. Rámutatott: az MTI orosz szemléje kapóra jön a liberális Tisza-propagandának, hiszen az elmúlt napokban derült ki, hogy az ukrán titkosszolgálat összekötője, Tseber Roland Tisza-szigetet alapított, az ukrán állam ezzel is igyekszik beavatkozni a magyar választásokba.

Kínos ez a MANökennek, tudják, hogy el kell kezdeni gyorsan valami hasonló témában vádolni a Fideszt. Magyar Péter legfőbb politikai eszköze: vádolt az ellenfeled azzal, amit te magad követsz el

– mutatott rá.

Kifejtette: a liberális propaganda tehát úgy fordítja le az MTI hírét, hogy „Putyin beavatkozik a magyar választásokba. Hogy ezt miből következtették ki, rejtély. Ismétlem, az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki. Magyar Péter Erre jön a MAN, aki már egyenesen felszólítja az orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot!”

Mire, te szerencsétlen? – kérdezhetnénk. Arra, amit mindenki tud? Hogy Weberék meg akarják buktatni a jobboldali magyar kormányt, és egy bábot (téged) akarnak a helyére ültetni?

– reagált Kocsis Máté.