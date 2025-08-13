UkrajnaMagyarországUrsula von der Leyen

Az orosz titkosszolgálat azt állítja: Brüsszel hatalomváltást tervez Magyarországon

Az orosz hírszerző szolgálat sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszel kormányváltást akar elérni Magyarországon. A közleményben azt írják: Brüsszel felháborodott Budapest független politikáján és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni – állítja a jelentés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 15:31
Ursula von der Leyen és Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ idézett.

Brüsszel
Brüsszel: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij hatalomváltást akar Magyarországon Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az Európai Bizottság hatalomváltást céloz Magyarországon

 – áll a sajtóközleményben. 

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt

– áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.

Magyarország legutóbbi döntése, hogy megvétózza az új, hét évre szóló uniós költségvetési tervezetet, amely Budapest szerint Európa militarizálására és a Moszkvával való háború előkészítésére irányul, az utolsó csepp volt, amelytől az euróbürokraták elvesztették türelmüket

– tette hozzá a közlemény, amely szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni. 

Brüsszel Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni

Hozzátették azt is, hogy „az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli elithez lojális Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legfőbb esélyesének.”

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a 2026 tavaszán tartandó parlamenti választásokon, ha nem előbb, hatalomra juttatja őt.

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata felhívta a figyelmet arra, hogy 

Magyar támogatására jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. Német pártpénzek, számos norvég emberi jogi NGO, valamint az Európai Néppárt (EPP) készek pénzügyi támogatást nyújtani.

Zelenszkij végzi a piszkos munkát

A TASZSZ közlése szerint a közleményben tovább az áll:

Kijev, amelyet »megsértett« Budapest Ukrajna EU-integrációs folyamatának blokkolása, Brüsszel utasítására aktívan csatlakozott a magyar kormány megbuktatására irányuló kampányhoz. Ugyanakkor a Zelenszkij-rezsim végzi a legpiszkosabb munkát, beleértve a magyarországi helyzet destabilizálását az ukrán különleges szolgálatok és az ott élő diaszpóra erőforrásainak felhasználásával.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

