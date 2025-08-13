Az orosz titkosszolgálat azt állítja: Brüsszel hatalomváltást tervez Magyarországon

Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ idézett.
Az Európai Bizottság hatalomváltást céloz Magyarországon
– áll a sajtóközleményben.
Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt
– áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.