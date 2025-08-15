Alekszandar Vucsicselőrehozott választásokSzerbia

Vucsics az előre hozott választásokról beszélt

Szerbia gazdasága lassabban növekszik, mint kellene, részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedése, részben pedig a szándékosan keltett zavargások miatt – erről beszélt a szerb köztévé műsorában Alekszandar Vucsics.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 22:54
Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics hozzátette: nem elégedett azzal, ami az országban van, ez minden polgár életére kihat.

Vucsics az előre hozott választásokról beszélt
Fotó: AFP

A rendőrség által alkalmazott túlzott erőszakról feltett kérdésre Vucsics azt válaszolta, hogy mindenhol rendkívül türelmes és béketűrő rendőrség van. Véleménye szerint Valjevóban a rendőrség állt, nem mozdult, senkit nem bántott. Bejelentette azt is, hogy külön jutalmakat fog kérni a rendőrök számára, akik minden ok nélkül szenvednek el veréseket és súlyos sérüléseket, csak azért, hogy megőrizzék a rendet és a közbiztonságot – írja a Pannon RTV tudósításában.

Vucsics elmondta azt is, hogy a választások a törvényes és alkotmányos határidő előtt lesznek, de erről az illetékes intézmények fognak dönteni.

– Én ezt az országot felelősen vezetem, a legjobb tudásom szerint. A sorsomat Szerbiához kötöttem, és sehova nem megyek. Az elmúlt 12-13 évben többet tettünk, mint az előző 60 évben, és ezt folytatni fogjuk. Választások lesznek, és előre hozottak lesznek – szögezte le Vucsics.

Vannak az országban olyanok, akik hatalomra akarnak kerülni, de nem választások útján

– mondta Vucsics.

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

