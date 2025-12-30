Örülhetnek a bérlők: ársapkát húzott az albérletpiacra az Otthon start

Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

albérletpiacingatlanOtthon Start Program

Az Otthon start program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését – közölte a Rentingo bérbeadási platform.

2025. 12. 30. 12:18
Kedvező az Otthon start program hatása Fotó: Székelyhidi Balázs
Legutóbb a koronavírus-járvány idején volt hasonlóan mozgalmas időszak az ingatlanpiacon: az átlagos bérleti díjak nem tudták áttörni a 250 ezer forintos „üvegplafont” az év első felében, majd a nyári albérletszezon elején meginduló élénkülést megtörte az Otthon start program bejelentése. Augusztusban hirtelen bezuhant a bérlők keresleti árszintje, amely azóta sem állt teljesen helyre, ősszel pedig, a kereslet visszaesésével egy időben bővült a kínálat, megjelentek a piacon a 3 százalékos hitellel, befektetés céljából vásárolt lakások – írták.

otthon start, albérlet
Jövőre is az Otthon start program marad a budapesti albérletpiac legfontosabb alakító tényezője/Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

 

A közlemény szerint a fővárosban hat hónapos folyamatos lemorzsolódást követően 2025 végére az átlagos kínálati bérleti díj tartósan 250 ezer forint alatt maradt, a keresleti árak pedig 220 ezer forint körül stabilizálódtak. Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.

A Rentingo elemzése szerint jövőre is az Otthon start program marad a budapesti albérletpiac legfontosabb alakító tényezője, az 1,5 millió forintos négyzetméterár pedig korlátozza a használt lakások felértékelődési potenciálját, ezáltal csökkenti a befektetési célú keresletet. Az ingatlan-áremelkedési potenciál hiánya miatt inkább előtérbe kerül majd a bérleti hozam, ami a nyomott bérleti díjak miatt csak az Otthon startos befektetők számára lehet vonzó, így a kínálati oldalon tartós ársapka alakul ki, amely évekig a „bérbeadókon maradhat”. 

Keresleti oldalon a választási évhez köthető jövedelmi javulás érezhetően stabilizálhatja a bérlők fizetőképességét, elsősorban az alsóbb árszegmensekben, de 250 ezer forintos szint felett továbbra is komoly kihívást jelent majd bérlőt találni – írták. A Rentingo szerint a bérbeadók 2027-ben újabb negatív következményekkel szembesülhetnek, amikor a most induló építési projektek átadásai jelentős kínálatbővülést hozhatnak az amúgy is nyomás alatt lévő bérleti díjakra.

