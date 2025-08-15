Rendkívüli

Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin is Alaszkába + videó + galéria

Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Bombariadó okozott riadalmat Tatabányán, a plázát is ki kellett üríteni

Letartóztatták a fenyegetőzőt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 21:18
Több épületet is ki kellett üríteni még tavasszal Tatabányán, mert valaki robbantással fenyegetőzött, de végül elfogták – írja a Kemma. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője közölte:

a férfi jelenleg letartóztatásban van, és indítványozták a kényszerintézkedés október 20-ig történő meghosszabbítását.

A bíróság ezt korábban már többször is meghosszabbította, mivel fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást. A vádlott ellen nemcsak közveszéllyel fenyegetés, hanem korábbi lopás miatt is folyik eljárás.

Hogy pontosan mi történt tavasszal a városban, ebben a cikkben olvashatják részletesen.

Borítókép: Bombariadó miatt kellett kiüríteni többek között a plázát is (Forrás: Kemma)

