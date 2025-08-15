NB IKisvárda FCÚjpest FCNovothny Soma

Sokk a Megyeri úton: az Újpest az újonc ellen is kikapott az NB I-ben

Az Újpest zsinórban második mérkőzését vesztette el a labdarúgó NB I-ben, ráadásául mindkettőt hazai pályán. Az újonc Kisvárda a korábbi Újpest-támadó, Novothny Soma góljával 1-0-ra nyert a Megyeri úton.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 22:31
Az Újpest megint nem úszta meg kapott gól nélkül
Az Újpest megint nem úszta meg kapott gól nélkül Fotó: Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az NB I negyedik fordulójának első mérkőzésén a legutóbbi körben a Puskás Akadémiát legyőző újonc Kisvárda ahhoz az Újpesthez látogatott, ahol az első körös magabiztos győzelem után egy döntetlen és egy vereség a mérleg. Két négypontos csapat találkozott a Megyeri úton péntek este.

Az Újpest a Kisvárdát fogadta a Megyeri úton péntek este
Az Újpest a Kisvárdát fogadta a Megyeri úton péntek este  Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kezdés utáni percekben úgy látszott, a Kisvárda taktikája egyértelműen a kapott gól elkerülésére épül, és ezt támasztotta alá, hogy az öt hátvéd előtt Bohdan Melnyik és Ridwan Popoola is védekező feladattal lépett pályára, ugyanakkor az esetleges ellentámadásoknál az előretolt Molnár Gábort a két szélen Novothny Soma és Jasmin Mesanovic támogatta. Szűk tíz perc elteltével a vendégek előre is merészkedtek, de a kapura veszélytelenül futballoztak, míg az Újpest a szabadon maradt területekkel sem tudott mit kezdeni. Pedig a kezdőcsapatban ott volt - most először - Gleofilo Vlijter, akinek a sebessége a leggyorsabbak közé tartozik az NB I-ben, csakhogy a suriname-i légióst Bernardo Matic megpróbálta árnyékként követni.

A hazaiak az első félidő közepétől változtattak is, és leginkább a bal szélen vezették támadásaikat, de Giorgi Beridze beadásai sem jelentettek veszélyt az ellenfél kapujára. Helyzet nélkül teltek a percek, közben pedig a várdaiak a lehető leglassabban végezték el a kirúgásokat és a bedobásokat, mégis, a 32. percben a vendégek szerezhettek volna vezetést, de Mesanovic három méterre a kaputól nem találta el jól a labdát.

Az Újpest korábbi játékosa vitte be a kegyelemdöfést

A fordulás után a kisvárdaiak egyre többször elmerészkedtek az újpesti tizenhatoson belülre, de Pintér Filip lapos lövésénél Riccardo Piscitelli kiütötte a jobb alsó sarokba tartó labdát. 

Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mivel beívelt szöglet után a 150. NB I-es mérkőzését játszó Novothny Soma a léc alá fejelt.

 A csatár 2017 nyara és 2020 nyara között két részletben futballozott az Újpestben, és a pénteki volt az 50. gólja az élvonalban. Ebből harminckettőt a lila-fehérek játékosaként szerzett, így érthető, hogy tiszteletből nem ünnepelte meg a félszázadik találatot.

 

A vezetéssel tökéletesen megelégedő Kisvárda az utolsó negyedórára teljesen visszahúzódott a kapuja elé, a hazaiak azonban így is szerezhettek volna gólt, de Popovics kapus nagyszerű formában védett, és csapata megőrizte egygólos előnyét.

A lila-fehérek sorozatban harmadik bajnokijukon maradtak nyeretlenek, ebből két egymást követő hazai mérkőzésüket, a Paks és a Kisvárda ellenit is elveszítették.

4. FORDULÓ
Újpest FC–Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)
Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, jv.: Rúzs
Gólszerző: Novothny (68.) 
Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) 
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)  
Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)  
17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)  
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.