Sokk a Megyeri úton: az Újpest az újonc ellen is kikapott az NB I-ben

Az NB I negyedik fordulójának első mérkőzésén a legutóbbi körben a Puskás Akadémiát legyőző újonc Kisvárda ahhoz az Újpesthez látogatott, ahol az első körös magabiztos győzelem után egy döntetlen és egy vereség a mérleg. Két négypontos csapat találkozott a Megyeri úton péntek este.

Az Újpest a Kisvárdát fogadta a Megyeri úton péntek este Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kezdés utáni percekben úgy látszott, a Kisvárda taktikája egyértelműen a kapott gól elkerülésére épül, és ezt támasztotta alá, hogy az öt hátvéd előtt Bohdan Melnyik és Ridwan Popoola is védekező feladattal lépett pályára, ugyanakkor az esetleges ellentámadásoknál az előretolt Molnár Gábort a két szélen Novothny Soma és Jasmin Mesanovic támogatta. Szűk tíz perc elteltével a vendégek előre is merészkedtek, de a kapura veszélytelenül futballoztak, míg az Újpest a szabadon maradt területekkel sem tudott mit kezdeni. Pedig a kezdőcsapatban ott volt - most először - Gleofilo Vlijter, akinek a sebessége a leggyorsabbak közé tartozik az NB I-ben, csakhogy a suriname-i légióst Bernardo Matic megpróbálta árnyékként követni.

A hazaiak az első félidő közepétől változtattak is, és leginkább a bal szélen vezették támadásaikat, de Giorgi Beridze beadásai sem jelentettek veszélyt az ellenfél kapujára. Helyzet nélkül teltek a percek, közben pedig a várdaiak a lehető leglassabban végezték el a kirúgásokat és a bedobásokat, mégis, a 32. percben a vendégek szerezhettek volna vezetést, de Mesanovic három méterre a kaputól nem találta el jól a labdát.

Az Újpest korábbi játékosa vitte be a kegyelemdöfést

A fordulás után a kisvárdaiak egyre többször elmerészkedtek az újpesti tizenhatoson belülre, de Pintér Filip lapos lövésénél Riccardo Piscitelli kiütötte a jobb alsó sarokba tartó labdát.

Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mivel beívelt szöglet után a 150. NB I-es mérkőzését játszó Novothny Soma a léc alá fejelt.

A csatár 2017 nyara és 2020 nyara között két részletben futballozott az Újpestben, és a pénteki volt az 50. gólja az élvonalban. Ebből harminckettőt a lila-fehérek játékosaként szerzett, így érthető, hogy tiszteletből nem ünnepelte meg a félszázadik találatot.