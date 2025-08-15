Az Újpest edzője sebről beszélt és meglepő sorozat folytatásában bízhat

Ezen a héten már a 4. fordulót rendezik a labdarúgó NB I-ben (Fizz Liga), s ez olyan meccseket tartogat, mint az FTC és a Puskás Akadémia összecsapása, a DVTK és a Kazincbarcika vármegyei rangadója vagy a Debrecen és a Nyíregyháza presztízsmeccse. Ám mindezek előtt péntek este az eddig egyaránt négypontos Újpest és Kisvárda feszül egymásnak. A közelmúlt ezúttal az Újpest sikerét ígéri, ugyanis a két csapat legutóbbi hét egymás elleni bajnokija kivétel nélkül hazai győzelmet hozott.

Az Újpest és a Kisvárda legutóbbi hét egymás elleni NB I-es találkozóján kivétel nélkül hazai győzelem született (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

Bár most az Újpest bízhat a folytatásban, ez a sorozat valójában inkább a Kisvárda sikerszériája, ugyanis a hét meccsből ötször a piros-fehérek voltak a pályaválasztók.

Melyik Kisvárda-játékostól tart az Újpest edzője?

Persze a statisztikai érdekességen túl nincs jelentősége a pénteki meccsre nézve ennek a sorozatnak, pláne, hogy a tavalyi idényben nem is játszott egymás ellen a két csapat, a Kisvárda akkor ugyanis a másodosztályban szerepelt. Az élvonalba visszatérve azonban gyorsan ismét felvette a ritmust, ugyanúgy négy pontot szerzett, mint az Újpest, ráadásul a Kisvárda a győzelmét a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen aratta, éppen a legutóbbi fordulóban, amikor az Újpest viszont 2-1-re kikapott a Pakstól.

– Hazai találkozó lesz, a mi szurkolóink előtt, így jó meccset kell játszanunk, és be kell gyógyítanunk azt a sebet, amelyet a Paks elleni mérkőzés okozott, és amely még friss – idézi az újpesti klubhonlap Damir Krznar vezetőedzőt, aki a Kisvárdáról is beszélt. – Nem szeretek kiemelni senkit az ellenféltől, mert mindig csapatban gondolkozom, de Molnár Gábor személyében egy rafinált, jól induló játékos jön majd velünk szembe, így rá mindenképpen kiemelt figyelmet kell majd fordítanunk. Azonban a Kisvárda nem csak belőle áll, jól összerakott társaság.

Rangadó: összecsap az FTC és a Puskás Akadémia

Szombaton két, vasárnap három meccset rendeznek a bajnokságban. Lesz borsodi rangadó, az egyaránt kieső helyen álló DVTK és Kazincbarcika között, illetve egy másik keleti presztízsmeccs a Debrecen és a korábbi válogatott exlokistával erősítő Nyíregyháza között.