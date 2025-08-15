Labdarúgó NB IKisvárdaÚjpest FCPuskás AkadémiaFerencváros FTC

Az Újpest edzője sebről beszélt és meglepő sorozat folytatásában bízhat

Péntek este az Újpest és a Kisvárda meccsével kezdődik a labdarúgó NB I 4. fordulója. Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a Paks elleni vereség után javításban bízik, a lila-fehérekhez hasonlóan négypontos Kisvárda csapatából Molnár Gábort emelte ki. A fordulóban két keleti rangadó is lesz, de a csúcsmeccsnek a címvédő FTC és legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémia összecsapása számít.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 11:48
Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a Paks elleni vereség után a Kisvárda legyőzésében bízik (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezen a héten már a 4. fordulót rendezik a labdarúgó NB I-ben (Fizz Liga), s ez olyan meccseket tartogat, mint az FTC és a Puskás Akadémia összecsapása, a DVTK és a Kazincbarcika vármegyei rangadója vagy a Debrecen és a Nyíregyháza presztízsmeccse. Ám mindezek előtt péntek este az eddig egyaránt négypontos Újpest és Kisvárda feszül egymásnak. A közelmúlt ezúttal az Újpest sikerét ígéri, ugyanis a két csapat legutóbbi hét egymás elleni bajnokija kivétel nélkül hazai győzelmet hozott.

Az Újpest és a Kisvárda legutóbbi hét egymás elleni NB I-es találkozóján kivétel nélkül hazai győzelem született
Az Újpest és a Kisvárda legutóbbi hét egymás elleni NB I-es találkozóján kivétel nélkül hazai győzelem született (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

Bár most az Újpest bízhat a folytatásban, ez a sorozat valójában inkább a Kisvárda sikerszériája, ugyanis a hét meccsből ötször a piros-fehérek voltak a pályaválasztók.

Melyik Kisvárda-játékostól tart az Újpest edzője?

Persze a statisztikai érdekességen túl nincs jelentősége a pénteki meccsre nézve ennek a sorozatnak, pláne, hogy a tavalyi idényben nem is játszott egymás ellen a két csapat, a Kisvárda akkor ugyanis a másodosztályban szerepelt. Az élvonalba visszatérve azonban gyorsan ismét felvette a ritmust, ugyanúgy négy pontot szerzett, mint az Újpest, ráadásul a Kisvárda a győzelmét a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen aratta, éppen a legutóbbi fordulóban, amikor az Újpest viszont 2-1-re kikapott a Pakstól.

– Hazai találkozó lesz, a mi szurkolóink előtt, így jó meccset kell játszanunk, és be kell gyógyítanunk azt a sebet, amelyet a Paks elleni mérkőzés okozott, és amely még friss – idézi az újpesti klubhonlap Damir Krznar vezetőedzőt, aki a Kisvárdáról is beszélt. – Nem szeretek kiemelni senkit az ellenféltől, mert mindig csapatban gondolkozom, de Molnár Gábor személyében egy rafinált, jól induló játékos jön majd velünk szembe, így rá mindenképpen kiemelt figyelmet kell majd fordítanunk. Azonban a Kisvárda nem csak belőle áll, jól összerakott társaság.

Rangadó: összecsap az FTC és a Puskás Akadémia

Szombaton két, vasárnap három meccset rendeznek a bajnokságban. Lesz borsodi rangadó, az egyaránt kieső helyen álló DVTK és Kazincbarcika között, illetve egy másik keleti presztízsmeccs a Debrecen és a korábbi válogatott exlokistával erősítő Nyíregyháza között.

A forduló slágermeccsét azonban így is a Groupama Arénában rendezik, a bajnoki címvédő és a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójára készülő Ferencváros a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen játszik.

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek
Újpest–Kisvárda 20.15

Szombat
DVTK–Kazincbarcika 18.15
Ferencváros–Puskás Akadémia 20.15

Vasárnap
Debrecen–Nyíregyháza 15.30
MTK–ETO FC 17.45
Paks–ZTE 20.00

A bajnokság állása

  1. Ferencváros 7 pont (8-2-es gólkülönbség)
  2. Paks 7 (10-5)
  3. Debrecen 7 (6-4)
  4. Puskás Akadémia 6
  5. MTK 4 (6-2)
  6. Újpest 4 (5-4)
  7. Kisvárda 4 (4-7)
  8. ZTE 3 (6-6)
  9. ETO 3 (5-5)
  10. Nyíregyháza 1 (4-8)
  11. DVTK 1 (3-10)
  12. Kazincbarcika 0

A Kisvárda és az Újpest legutóbbi egymás elleni bajnokija:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu