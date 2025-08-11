Puskás AkadémiaNB IGerliczki MátéKisvárdaHornyák Zsolt

Hornyák Zsolt saját játékosait szidta, a bírózás sem maradt el Kisvárdán

A labdarúgó NB I 3. fordulójában az újonc Kisvárda 2-1-re legyőzte vasárnap a vendég Puskás Akadémia együttesét. Gerliczki Máté a játékvezetővel így sem volt teljesen elégedett, míg Hornyák Zsolt a saját játékosait kritizálta.

2025. 08. 11. 7:37
Hornyák Zsolt szerint néhány játékos hozzáállása nem volt megfelelő (Fotó: puskasakademia.hu)
A legutóbb ezüstérmes felcsútiak vereségével már nincs százszázalékos csapat az NB I-ben, míg a hazaiak megszerezték az első sikerüket. A Kisvárda egy héttel korábban odahaza szenvedett négygólos vereséget a Pakstól, és Gerliczki Máté vezetőedző örült annak, hogy ebből felállt a csapata. Annak már kevésbé, hogy a Puskás Akadémia az első félidőben egy szerinte jogtalan tizenegyest kapott meg, amit ugyan Artem Favorov kihagyott, de a következő szögletből egyenlített. A vendégeket irányító Hornyák Zsolt elismerte a kisvárdaiak győzelmét, és leginkább a saját csapatát kritizálta a vereséget követően.

A Kisvárda 2-1-re győzte le Hornyák Zsolt együttesét az NB I harmadik fordulójában, Kisvárda, NB1, NB I, Kovács Imre, játékvezető
A Kisvárda 2-1-re győzte le Hornyák Zsolt együttesét az NB I harmadik fordulójában (Fotó: kisvardafc.hu)

Hornyák Zsolt elégedetlen volt a Puskás Akadémia néhány játékosával

– Az első félidőben elkövetett hibákat ki kellett volna küszöbölni. Nagyon szomorú számomra, hogy két rögzített szituáció után kaptunk gólt, a másodikat ráadásul a 46. percben, egy fölösleges szabálytalanság után. A tizenhatoson belül annyira gyengén védekeztünk mindkét esetnél, hogy hátrányba kerültünk. Ez már a harmadik vagy a negyedik alkalom, hogy hátrányból próbálunk fordítani, sokba kerül ez és a fölösleges hibák – nyilatkozta az M4 Sportnak a Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt.  

– Úgy éreztem, néhány játékosom az első félidőben mintha ajándékba kapta volna, hogy a kezdőben játszik. Neveket nem említek, de szomorú vagyok. A hozzáállás pár játékosomnál nem volt százszázalékos.

Két dologra kellett figyelni a Kisvárdánál, erre készültünk és ebből kaptunk két gólt. Ez bosszantó, ezt el is mondtam az öltözőben a fiúknak.”

Gerliczki Máté a Puskás Akadémia ellen szerezte meg első NB I-es győzelmét, Kisvárda, NB1, NB I, Gerliczki Máté
Gerliczki Máté kisvárdai edzőként a Puskás Akadémia ellen szerezte meg első NB I-es győzelmét (Fotó: kisvardafc.hu)

Gerliczki Máté a Kisvárda sikere után is kiemelte a játékvezetőt

– Nem vagyok játékvezető, de azt érzem, hogy újonc csapatként mindhárom eddigi mérkőzésen volt több olyan szituáció, amikor az ellenfélnek fújtak. Az első meccsen nem éreztem jogosnak az ellenünk befújt büntetőt, a Paks ellen Hinora [Kristóf] kezezéséért tizenegyes járt volna 4-1-es hátrányban, most pedig szintén úgy hallottam, hogy ez nem volt százszázalékos tizenegyes – utalt a Puskás Akadémia büntetőjére a nyáron kinevezett kisvárdai vezetőedző a sajtótájékoztatón. – 

Ezt a kezezéses szabályt én nem fogom tudni megfejteni.

Minden évben van oktatás a játékosoknak és az edzőknek a játékvezetői testület felől, és ott legutóbb éppen ezeket a szituációkat emelték ki, hogy nem érnek tizenegyest.

A 7. helyen álló Kisvárda az NB I következő fordulójának nyitómérkőzésén, pénteken Újpestre látogat, míg a negyedik pozícióban lévő felcsúti együttes egy nappal később a magyar bajnok Ferencváros vendége lesz.

 

