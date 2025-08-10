NB IZalaegerszegKisvárdaETO FCPuskás Akadémia

A Zalaegerszeg és az ETO is ragaszkodik a döntetlen eredményhez

Vasárnap kora este egy időben két mérkőzést is rendeztek az NB I 3. fordulójában. A Zalaegerszeg az ETO FC-t fogadta, 1-1-re végeztek, ami azt jelenti, hogy mindkét csapat csak döntetlent játszott eddig ebben az idényben. A másik találkozón a Puskás Akadémia 2-1-re kikapott Kisvárdán, és így már nincsen százszázalékos csapat ebben a bajnokságban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 20:05
A Zalaegerszeg egészen a hajráig vezetett az ETO FC ellen, de végül harmadszoris meg kellett elégednie a döntetlennel z NB I 3. fordulójában. Fotó: Nemzeti Sport/Unger Tamás
Az ETO FC még esélyes a továbbjutásra a Konferencialigában, csak 2-1-re kapott ki idegenben az AIK Stockholmtól. Ezért is tűnt fontosnak, hogy a győri csapat milyen főpróbát tart a nemzetközi visszavágóra a magyar bajnokságban, és Zalaegerszegen roppant érdekes mérkőzést játszott. Magabiztosan és jól kezdett, nyílt lehetősége a vezetés megszerzésére, ám mégis a szervezetten futballozó ZTE jutott előnyhöz: egy egerszegi szöglet után Boldor és Peraza ütközött a tizenhatoson belül, előbbi könyökölt, és a VAR figyelmeztetésére a játékvezető tizenegyest ítélt, azt pedig Skribek Alen értékesítette.

A Zalaegerszeg szerzett vezetést Skribek Alen tizenegyesével
A Zalaegerszeg szerzett vezetést Skribek Alen tizenegyesével  Fotó: Nemzeti Sport/Unger Tamás

A Zalaegerszeg kiengedte a kezéből a győzelmet

Ezután is az ETO birtokolta többet a labdát, jól is játszott, ám a házigazda okosan védekezett és olykor gyorsan, veszélyesen támadott. A második félidő elején a hazai csapat Joao Victor révén hatalmas ziccert hagyott ki. Váltakozva maradtak ki a lehetőségek a két kapu előtt, és a 81. percben a győrieknek jött össze az egyenlítés, Huszár Marcell talált 7 méterről a hazai kapuba. A 96. percben Csinger Márk a hazai kapuba fejelt, de a gólpasszt fejelő Stefulj lesen állt, így maradt az 1-1-es döntetlen, és ez a két csapat eddig csak döntetlent játszott ebben a bajnokságban.

Megvan a Puskás Akadémia első botlása

Ugyancsak vasárnap kora este került sor a Kisvárda és a Puskás Akadémia találkozójára. A vendégeknél sérülés miatt hiányzott a válogatott Nagy Zsolt, viszont kezdőbe került a héten az osztrák Sturm Graztól visszahozott 19 éves Kern Martin, valamint bemutatkozott Szappanos Péter is. A felcsútiak kezdőjében a kettős állampolgár Favorovval együtt hat magyar játékos kapott helyet.

Favorov az első félidőben furcsa szereplője lett a meccsnek, a játékrész derekán kihagyott egy tizenegyest, majd egy perccel később egy szöglet után egyenlített – a Kisvárda nem sokkal korábban az első NB I-es meccsét játszó, üresen hagyott cseh Chlumecky révén szerzett vezetést. A hazai csapat ennek ellenére előnnyel vonult a szünetben az öltözőbe, Molnár az első játékrész hosszabbításában közelről talált a hálóba.

Popovics, a kisvárdai kapus nagyszerűen védett többször is, de a hazai csapat is bosszankodhatott kihagyott ziccer miatt. A Puskás Akadémia minden erejét mozgósította az egyenlítés érdekében, de ez nem jött neki össze, kikapott, és így nincsen már százszázalékos csapat az NB I most zajló idényében

NB I, 3. FORDULÓ

augusztus 8, péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz, gólszerzők: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., 11-esből)

augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5-0 (4-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző, Jv.: Káprály, gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1-4 (0-3), Városi Stadion, 8200 néző, Jv.: Csonka, gólszerzők: Edomwonyi (66., 11-esből), illetve Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga (22.), Levi (33.)

augusztus 10., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1-1 (1-0), Zalaegerszeg, 2135 néző, jv.: Erdős, gólszerző: Skribek (20., 11-esből), illetve Huszár (81.)

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2-1 (2-1), Várkerti Stadion, 1896 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Chlumecky (20.), Molnár (45+4), illetve Favorov (26.)

Újpest FC–Paksi FC 20.00 (tv: M4 Sport)

 

Fontos híreink

