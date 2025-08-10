A Zalaegerszeg és az ETO is ragaszkodik a döntetlen eredményhez

Az ETO FC még esélyes a továbbjutásra a Konferencialigában, csak 2-1-re kapott ki idegenben az AIK Stockholmtól. Ezért is tűnt fontosnak, hogy a győri csapat milyen főpróbát tart a nemzetközi visszavágóra a magyar bajnokságban, és Zalaegerszegen roppant érdekes mérkőzést játszott. Magabiztosan és jól kezdett, nyílt lehetősége a vezetés megszerzésére, ám mégis a szervezetten futballozó ZTE jutott előnyhöz: egy egerszegi szöglet után Boldor és Peraza ütközött a tizenhatoson belül, előbbi könyökölt, és a VAR figyelmeztetésére a játékvezető tizenegyest ítélt, azt pedig Skribek Alen értékesítette.

A Zalaegerszeg szerzett vezetést Skribek Alen tizenegyesével Fotó: Nemzeti Sport/Unger Tamás

A Zalaegerszeg kiengedte a kezéből a győzelmet

Ezután is az ETO birtokolta többet a labdát, jól is játszott, ám a házigazda okosan védekezett és olykor gyorsan, veszélyesen támadott. A második félidő elején a hazai csapat Joao Victor révén hatalmas ziccert hagyott ki. Váltakozva maradtak ki a lehetőségek a két kapu előtt, és a 81. percben a győrieknek jött össze az egyenlítés, Huszár Marcell talált 7 méterről a hazai kapuba. A 96. percben Csinger Márk a hazai kapuba fejelt, de a gólpasszt fejelő Stefulj lesen állt, így maradt az 1-1-es döntetlen, és ez a két csapat eddig csak döntetlent játszott ebben a bajnokságban.

Megvan a Puskás Akadémia első botlása

Ugyancsak vasárnap kora este került sor a Kisvárda és a Puskás Akadémia találkozójára. A vendégeknél sérülés miatt hiányzott a válogatott Nagy Zsolt, viszont kezdőbe került a héten az osztrák Sturm Graztól visszahozott 19 éves Kern Martin, valamint bemutatkozott Szappanos Péter is. A felcsútiak kezdőjében a kettős állampolgár Favorovval együtt hat magyar játékos kapott helyet.

Favorov az első félidőben furcsa szereplője lett a meccsnek, a játékrész derekán kihagyott egy tizenegyest, majd egy perccel később egy szöglet után egyenlített – a Kisvárda nem sokkal korábban az első NB I-es meccsét játszó, üresen hagyott cseh Chlumecky révén szerzett vezetést. A hazai csapat ennek ellenére előnnyel vonult a szünetben az öltözőbe, Molnár az első játékrész hosszabbításában közelről talált a hálóba.