Kabát Péter elmondta, mi kell ahhoz, hogy Újpesten mindig sokan legyenek a lelátókon + videó

Nyolcezer újpesti drukker reménykedett a veretlenség megőrzésében a Fizz Liga harmadik fordulójában, ám a Paks fegyelmezett játékkal elvitte a három pontot. A vereség ellenére a lila-fehér tábor megtapsolta a jól küzdő Újpestet, míg a vendégek gyorsan talpra álltak a nemzetközi kudarc után.

Kibédi Péter
2025. 08. 11. 5:29
Újpesten, az első fordulóhoz hasonlóan megteltek a lelátók a Paks elleni mérkőzésre
Újpesten, az első fordulóhoz hasonlóan megteltek a lelátók a Paks elleni mérkőzésre Forrás: Nemzeti Sport
Nyolcezer hazai szurkoló gyűlt össze a Szusza Ferenc Stadion lelátóin, hogy élőben biztassa kedvenceit, abban a reményben, hogy az Újpest megőrzi a veretlenségét a Fizz Liga harmadik fordulójában. A Paks csütörtökön súlyos vereséget szenvedett az ukrán Zsitomir ellen a Konferencialigában, ami joggal tette bizakodóvá a lila-fehér drukkereket. Bár a találkozó utolsó pillanatáig nyitott volt a küzdelem, és a liláknak reális esélyük volt a győzelemre, a Paks fegyelmezett, stabil játékkal végül elvitte a három pontot a fővárosból.

A leglelkesebb paksi szurkolók a csütörtöki Zsitomir elleni súlyos vereség ellenére is elkísérték csapatukat Újpestre, ahol a lefújás után együtt ünnepeltek a játékosokkal. Az újpesti tábor sem vette rossz néven a vereséget: bár az eredménnyel aligha lehettek elégedettek, a közönség megtapsolta kedvenceit, ami vasárnap elsősorban a küzdeni tudásnak és a harci szellemnek szólt. Kabát Péter, az újpest sportkoordinátora a lapunknak adott videóinterjúban elmondta, hogy a cél az, hogy Újpesten a csapat mellett tartsák a szurkolókat az idény hátralévő meccsein is. Hangsúlyozta, hogy ebben elsődleges szerepet játszik a csapat játéka és eredményessége.

Horváth Kevin egy szép lövés után, élet első élvonalbeli góljával vezetett a Paks az Újpest ellen
Horváth Kevin egy szép lövés után, élet első élvonalbeli góljával vezetett a Paks az Újpest ellen Fotó: Nemzeti Sport

Egy rögzített helyzet döntött a Paks javára

Az Újpest horvát vezetőedzője, Damir Krznar a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy összességében kiegyenlített volt a játék, azonban amíg a Paks egy rögzített szituációból betalált, addig csapata több hasonló helyzetet sem tudott gólra váltani. 

Hangsúlyozta, hogy a végjátékban nem látta értelmét nagyobb kockázatot vállalni a támadásokban, mert az felboríthatta volna az addigi játékegyensúlyt. 

Úgy fogalmazott, inkább ragaszkodik a saját „fegyvereihez” akkor is, ha a helyzet feszült.

A paksi tréner, Bognár György érthető elégedettséggel értékelte a találkozót. Elmondta, hogy a Zsitomir elleni vereség után nem keseregtek, hanem azonnal a következő feladatra összpontosítottak – ennek pedig meglett az eredménye. Lapunk kérdésére a csütörtöki visszavágóról elárulta: 

a nagy hátrány ellenére van még dolguk, és ha a továbbjutás végül nem sikerülne, akkor is győzelemmel szeretnének lejönni a pályáról.

A meccs összefoglalója, és az edző nyilatkozatok.

Pénteken ismét pályán az Újpest

Három forduló után a Paks hét ponttal a tabella második helyén áll, míg az Újpest egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, négy ponttal a hatodik pozíciót foglalja el. A lilák péntek este Kisvárdán, a negyedik forduló nyitó mérkőzésén lépnek pályára, míg a Paks kedden a Zsitomir ellen próbálja ledolgozni 3–0-s hátrányát a továbbjutásért, majd vasárnap este hazai pályán a ZTE ellen zárja a fordulót.

 

