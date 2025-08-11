Kabát Péter elmondta, mi kell ahhoz, hogy Újpesten mindig sokan legyenek a lelátókon + videó

Nyolcezer hazai szurkoló gyűlt össze a Szusza Ferenc Stadion lelátóin, hogy élőben biztassa kedvenceit, abban a reményben, hogy az Újpest megőrzi a veretlenségét a Fizz Liga harmadik fordulójában. A Paks csütörtökön súlyos vereséget szenvedett az ukrán Zsitomir ellen a Konferencialigában, ami joggal tette bizakodóvá a lila-fehér drukkereket. Bár a találkozó utolsó pillanatáig nyitott volt a küzdelem, és a liláknak reális esélyük volt a győzelemre, a Paks fegyelmezett, stabil játékkal végül elvitte a három pontot a fővárosból.

A leglelkesebb paksi szurkolók a csütörtöki Zsitomir elleni súlyos vereség ellenére is elkísérték csapatukat Újpestre, ahol a lefújás után együtt ünnepeltek a játékosokkal. Az újpesti tábor sem vette rossz néven a vereséget: bár az eredménnyel aligha lehettek elégedettek, a közönség megtapsolta kedvenceit, ami vasárnap elsősorban a küzdeni tudásnak és a harci szellemnek szólt. Kabát Péter, az újpest sportkoordinátora a lapunknak adott videóinterjúban elmondta, hogy a cél az, hogy Újpesten a csapat mellett tartsák a szurkolókat az idény hátralévő meccsein is. Hangsúlyozta, hogy ebben elsődleges szerepet játszik a csapat játéka és eredményessége.

Horváth Kevin egy szép lövés után, élet első élvonalbeli góljával vezetett a Paks az Újpest ellen Fotó: Nemzeti Sport

Egy rögzített helyzet döntött a Paks javára

Az Újpest horvát vezetőedzője, Damir Krznar a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy összességében kiegyenlített volt a játék, azonban amíg a Paks egy rögzített szituációból betalált, addig csapata több hasonló helyzetet sem tudott gólra váltani.

Hangsúlyozta, hogy a végjátékban nem látta értelmét nagyobb kockázatot vállalni a támadásokban, mert az felboríthatta volna az addigi játékegyensúlyt.

Úgy fogalmazott, inkább ragaszkodik a saját „fegyvereihez” akkor is, ha a helyzet feszült.

A paksi tréner, Bognár György érthető elégedettséggel értékelte a találkozót. Elmondta, hogy a Zsitomir elleni vereség után nem keseregtek, hanem azonnal a következő feladatra összpontosítottak – ennek pedig meglett az eredménye. Lapunk kérdésére a csütörtöki visszavágóról elárulta:

a nagy hátrány ellenére van még dolguk, és ha a továbbjutás végül nem sikerülne, akkor is győzelemmel szeretnének lejönni a pályáról.

A meccs összefoglalója, és az edző nyilatkozatok.