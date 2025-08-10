A Paksnak sikerült sokezer újpesti vasárnap estéjét elrontania

Komoly verést kapott a Paks csütörtökön a Konferenciligában , a játékosok sokat ültek buszon az elmúlt néhány napban, így várhatóan nem túl frissen érkeztek meg az Újpest otthonába. Bognár György vezetőedző ezért frissítette a csapatát, több fiatalt is betett a kezdőbe, és ahogy azt bevallotta az M4 Sport kamerája előtt, ő maga is kíváncsi volt mire lesznek képesek. Az ambíciózusan építkező újpestiek több mint nyolcezer néző előtt nagy lendülettel kezdték el a mérkőzést, az első negyedórában a paksi kapusnak, Kovácsiknak akadt is bőven dolga, többször is védenie kellett.

A Paks első góljának a szerjője, Horváth Kevin itt éppen a földre került Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A vendégek egy idő után kiegyenlítették a játék képét, vezettek több szép és ígéretes támadást. Sőt, a 38. percben Horváth Kevin tört előre középen, 24 méterről lőtt, a szitáló labda Piscitellit becsapva, a kapus kezét is érintve vágódott a hálóba. Némi meglepetésre a kissé tartalékos Paks vezetett tehát, de nem érdemtelenül. A lilák hívei azonban csupán öt percig szomorkodhattak, akkor Beridze a bal oldalról beívelte a labdát, középen érkezett Matko, aki kapásból, nagy erővel a paksi kapuba bombázott. A szünetig akár fordíthatott is volna a házigazda, de a Paksnak is akadt még jó lehetősége.

A Paks nem tűnt tartalékosnak

A fordulást követően a vendégek játszottak jobban, többnyire a hazai kapu előtt zajlott a játék, a 60. percben Hahn János egy meglódulás után a jobb kapufát találta el. A 75. percben pedig az újpestiek zokon vették, hogy szabadrúgáshoz jutott a Paks, és nem figyeltek Lenzsérre, aki a beívelt labdát 6 méterről a földra fejelte, az pedig onnan a jobb felső sarokba perdült. A hajrában a lilák minden erejüket bevetették a gól érdekében, folyamatosan ívelték a kapu elé a labdát, de Kovácsik magabiztosan kapkodta le őket. Az eredmény már nem változott, a Paks 2-1-re nyert.