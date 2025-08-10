NB IPaksÚjpest

A Paksnak sikerült sokezer újpesti vasárnap estéjét elrontania

A labdarúgó NB I 3. fordulójának az utolsó meccsére Újpesten került sor. Az a Paks látogatott el a Szusza Ferenc Stadionba, amely a nemzetközi szerepléssel járó utazások miatt kissé tartaléksan állt fel. Az elején a hazai csapat veszélyeztetett többet, de utána a vendégek jól játszva vezetést szerezte, amelyet a házigazdák a szünet előtt kiegyenlítettek. Utána is a paksiak futballoztak jobban, ismét előnyhöz jutottak, és az Újpestnek nem volt ereje az egyenlítésre, 2-1-re nyertek a vendégek.

2025. 08. 10. 22:01
A Paks tartalékosan lépett pályára Újpesten, mégis jobban játszott a házigazdájánál, és 2-1-es győzelemmel utazhatott haza. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
Komoly verést kapott a Paks csütörtökön a Konferenciligában , a játékosok sokat ültek buszon az elmúlt néhány napban, így várhatóan nem túl frissen érkeztek meg az Újpest otthonába. Bognár György vezetőedző ezért frissítette a csapatát, több fiatalt is betett a kezdőbe, és ahogy azt bevallotta az M4 Sport kamerája előtt, ő maga is kíváncsi volt mire lesznek képesek. Az ambíciózusan építkező újpestiek több mint nyolcezer néző előtt nagy lendülettel kezdték el a mérkőzést, az első negyedórában a paksi kapusnak, Kovácsiknak akadt is bőven dolga, többször is védenie kellett. 

A Paks első góljának a szerjője, Horváth Kevin itt éppen a földre került
A Paks első góljának a szerjője, Horváth Kevin itt éppen a földre került  Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A vendégek egy idő után kiegyenlítették a játék képét, vezettek több szép és ígéretes támadást. Sőt, a 38. percben Horváth Kevin tört előre középen, 24 méterről lőtt, a szitáló labda Piscitellit becsapva, a kapus kezét is érintve vágódott a hálóba. Némi meglepetésre a kissé tartalékos Paks vezetett tehát, de nem érdemtelenül. A lilák hívei azonban csupán öt percig szomorkodhattak, akkor Beridze a bal oldalról beívelte a labdát, középen érkezett Matko, aki kapásból, nagy erővel a paksi kapuba bombázott. A szünetig akár fordíthatott is volna a házigazda, de a Paksnak is akadt még jó lehetősége. 

A Paks nem tűnt tartalékosnak

A fordulást követően a vendégek játszottak jobban, többnyire a hazai kapu előtt zajlott a játék, a 60. percben Hahn János egy meglódulás után a jobb kapufát találta el. A 75. percben pedig az újpestiek zokon vették, hogy szabadrúgáshoz jutott a Paks, és nem figyeltek Lenzsérre, aki a beívelt labdát 6 méterről a földra fejelte, az pedig onnan a jobb felső sarokba perdült. A hajrában a lilák minden erejüket bevetették a gól érdekében, folyamatosan ívelték a kapu elé a labdát, de Kovácsik magabiztosan kapkodta le őket. Az eredmény már nem változott, a Paks 2-1-re nyert.

NB I, 3. FORDULÓ

augusztus 8, péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz, gólszerzők: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., 11-esből)

augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5-0 (4-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző, Jv.: Káprály, gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1-4 (0-3), Városi Stadion, 8200 néző, Jv.: Csonka, gólszerzők: Edomwonyi (66., 11-esből), illetve Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga (22.), Levi (33.)

augusztus 10., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1-1 (1-0), Zalaegerszeg, 2135 néző, jv.: Erdős, gólszerző: Skribek (20., 11-esből), illetve Huszár (81.)

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2-1 (2-1), Várkerti Stadion, 1896 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Chlumecky (20.), Molnár (45+4), illetve Favorov (26.)

Újpest FC–Paksi FC 1-2 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 8460 néző, jv.: Berke, gólszerzők: Matko (43.), illetve Horváth K. (38.), Lenzsér (75.)

 

