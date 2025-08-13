FradiUEFABajnokok LigájaFTC

Elképesztő összeget fizethet a Fradinak az UEFA, történelmi pénz a tét a BL-ben

Az már biztos, hogy zsinórban a hetedik idényében lesz főtáblás a Ferencváros futballcsapata valamelyik európai kupasorozatban. A Fradi célja a Bajnokok Ligája, és ehhez már csak egy párharcot kell megnyerni az azeri Qarabag ellen. Ha sikerrel jár Robbie Keane csapata, az máris rekordbevételt jelentene. A Fradi első magyar klubként juthat be a tavaly megreformált BL ligaszakaszába, és soha annyi pénzt nem keresett, mint amennyit most az UEFA fizethet neki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 12:07
Dibusz Dénes már játszott a BL főtábláján a Fradi színeiben, de akkor sem volt annyi pénz a tét, mint most Fotó: Mirkó István
Miután a Fradi magyar játékosai főszereplésével 3-0-s győzelmet aratott kedden a bolgár bajnok Ludogorec ellen, bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójába, amelyben az azeri Qarabag lesz az ellenfele. Ha sikerrel jár, a Ferencváros lesz az első magyar klub, amely bejut a BL tavaly létrehozott, immáron nem csoportkörös, hanem ligaalapú alapszakaszába. De nemcsak ebből a szempontból, hanem anyagilag is történelmi jelentőségű lehet a Fradi főtáblára jutása a BL-ben.

Varga Barnabás és a Fradi sok pénzt kereshet, ha sikerül bejutni a BL főtáblájára.
Varga Barnabás és a Fradi sok pénzt kereshet, ha sikerül bejutni a BL főtáblájára (Fotó: Mirkó István)

Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idényre vonatkozó pénzdíjakat, de az egybehangzó előzetes becslések alapján a BL alapszakaszába bejutó 36 csapat mindegyike 18,62 millió eurós (mintegy 7,4 milliárd forint) garantált díjazásban részesül. Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.

Az UEFA a korábbi BL-csoportkörért nem fizetett ennyit

A Fradi 2019 óta minden évben valamelyik európai kupa főtábláján szerepelt, és megnéztük, hogy azóta melyik idényben mennyi pénzt keresett a garantált pénzdíjakból. Ez alapján az UEFA akkora összeget még sosem fizetett a magyar bajnoknak, mint amekkorát most az FTC szakíthat, ha bejut a BL ligaszakaszába.

A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17,2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben már benne volt a főtáblán megszerzett pontért járó bónusz is.

Most csak a Qarabag elleni siker érne 18,62 milliót, amit az FTC tovább gyarapíthatna a BL ligaszakaszában, ahol minden győzelem 2,1 milliót és mindent döntetlen 0,7 milliót érhet, plusz a végső helyezésért is jár pénz – még az utolsó is kaphat újabb 275 ezer eurót. Tehát a Fradi anyagilag történelmi rekord küszöbén áll.

A Fradi legutóbbi pénzjutalmai az európai kupák főtábláján

Egyértelmű, hogy a legnagyobb pénz a Bajnokok Ligájában van. A Fradi a 2022–2023-as idényben nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az előző évadban pedig túlélte az alapszakaszt ugyancsak a második számú kupasorozatban, ám ezekért csak kb. a felét kapta a 2020-as BL-csoportkörrel keresett pénznek.

Ennyit fizetett az UEFA az FTC-nek az elmúlt években:

  • 2024–2025: 8,1 millió euró
  • 2023–2024: 6,3 millió
  • 2022–2023: 8,9 millió
  • 2021–2022: 9,7 millió
  • 2020–2021: 17,2 millió
  • 2019–2020: 5,7 millió
    Forrás: Football-coefficient.eu

Most is hasonlóan nagy a különbség. A Qarabag elleni továbbjutás és a BL-főtábla azonnali 18,62 millió eurót érhet, míg a párharc vesztese „csak” 4,29 milliót kap azért, mert eljutott az utolsó selejtezőkörig. Plusz 4,31 milliót az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytatja a szereplését. Ez így azonban összesen is csak 8,6 millió, ami kb. tízmillióval kevesebb a BL-ért járó összegnél.

A Qarabag elleni meccseket jövő héten kedden a Groupama Arénában, majd egy héttel később Bakuban rendezik.

