Elképesztő összeget fizethet a Fradinak az UEFA, történelmi pénz a tét a BL-ben

Miután a Fradi magyar játékosai főszereplésével 3-0-s győzelmet aratott kedden a bolgár bajnok Ludogorec ellen, bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójába, amelyben az azeri Qarabag lesz az ellenfele. Ha sikerrel jár, a Ferencváros lesz az első magyar klub, amely bejut a BL tavaly létrehozott, immáron nem csoportkörös, hanem ligaalapú alapszakaszába. De nemcsak ebből a szempontból, hanem anyagilag is történelmi jelentőségű lehet a Fradi főtáblára jutása a BL-ben.

Varga Barnabás és a Fradi sok pénzt kereshet, ha sikerül bejutni a BL főtáblájára (Fotó: Mirkó István)

Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idényre vonatkozó pénzdíjakat, de az egybehangzó előzetes becslések alapján a BL alapszakaszába bejutó 36 csapat mindegyike 18,62 millió eurós (mintegy 7,4 milliárd forint) garantált díjazásban részesül. Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.

Az UEFA a korábbi BL-csoportkörért nem fizetett ennyit

A Fradi 2019 óta minden évben valamelyik európai kupa főtábláján szerepelt, és megnéztük, hogy azóta melyik idényben mennyi pénzt keresett a garantált pénzdíjakból. Ez alapján az UEFA akkora összeget még sosem fizetett a magyar bajnoknak, mint amekkorát most az FTC szakíthat, ha bejut a BL ligaszakaszába.

A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17,2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben már benne volt a főtáblán megszerzett pontért járó bónusz is.

Most csak a Qarabag elleni siker érne 18,62 milliót, amit az FTC tovább gyarapíthatna a BL ligaszakaszában, ahol minden győzelem 2,1 milliót és mindent döntetlen 0,7 milliót érhet, plusz a végső helyezésért is jár pénz – még az utolsó is kaphat újabb 275 ezer eurót. Tehát a Fradi anyagilag történelmi rekord küszöbén áll.

A Fradi legutóbbi pénzjutalmai az európai kupák főtábláján

Egyértelmű, hogy a legnagyobb pénz a Bajnokok Ligájában van. A Fradi a 2022–2023-as idényben nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az előző évadban pedig túlélte az alapszakaszt ugyancsak a második számú kupasorozatban, ám ezekért csak kb. a felét kapta a 2020-as BL-csoportkörrel keresett pénznek.