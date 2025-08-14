A Fraditól távozott légiós nem nyugszik, újra kibabrálna az FTC-vel

Az örmény Noah és a bolgár Ludogorec legyőzése után az FTC előtt már csak egyetlen akadály áll a BL-főtábla felé vezető úton: az azeri Qarabag. A két csapat három évvel ezelőtt már találkozott a BL-selejtezőben, akkor a Qarabag a hazai 1-1 után 3-1-re nyert a Fradi otthonában, végül azonban mindkét csapat az Európa-liga főtábláján kötött ki. Idén fordított lesz a sorrend, az FTC hazai pályán kezdi a párharcot, s remélhetőleg az eredmény is. Két exfradista (Samy Mmaee, Kady Borges) biztosan a Qarabag sikeréért játszik majd a Bajnokok Ligája-főtábláért, de csatlakozhat hozzájuk Owusu Kwabena is.

Owusu három éve gólt szerzett az FTC ellen a Qarabag mezében BL-selejtezőn (Fotó: Fradi.hu)

A ghánai futballista távozását már bejelentette a Ferencváros, Owusu viszont még nem talált magának új klubot. A Csakfoci.hu azeri forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a támadó az FTC BL-selejtezős ellenfelénél, a Qarabagnál köthet ki, még éppen időben ahhoz, hogy pályára is léphessen a Fradi ellen.

Owusu már szerzett BL-selejtezős gólt az FTC ellen

Owusu ebben az esetben azon lenne, hogy a történelem ismételje önmagát: a ghánai labdarúgó három éve gólt szerzett a Ferencváros elleni párharc azerbajdzsáni meccsén, hogy aztán fél évvel később leigazolja a Ferencváros.