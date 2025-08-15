Holttestet találtak egy tatabányai társasházban

Meghalt egy idős ember egy kigyulladt társasházi lakásban Tatabányán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A lakás az Ifjúság utcában gyulladt ki.

A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában azonban már csak egy holttestet találtak. A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, de kiürítésre nem volt szükség.

A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít az ügyben.