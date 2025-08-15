Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságholttestTatabánya

Holttestet találtak egy tatabányai társasházban

Kigyulladt egy lakás a másodikon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 19:47
Fotó: MTVA/Róka László
Meghalt egy idős ember egy kigyulladt társasházi lakásban Tatabányán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A lakás az Ifjúság utcában gyulladt ki.

A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában azonban már csak egy holttestet találtak. A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, de kiürítésre nem volt szükség.

A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít az ügyben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

