Kocsis Máté: Az álhírekre a humor a jó válasz

A Zebra digitális polgári kör alapítója megosztotta a receptet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 19:51
Országjárás - Sajtótájékoztató Szobon MTI Fotószerkesztõség MTI/Purger Tamás
„Az álhírekre nem a magas vérnyomás, hanem a humor a jó válasz! Egyrészt jobban érezzük magunkat tőle, másrészt méltóbb az ellenfélhez” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra digitális polgári kör alapítója.

Megírtuk, hogy Kulja András közösségi oldalán terjeszt álhíreket. Az írta, hogy Takács Péter első munkahelyét az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél úgy szerezte, hogy az anyósa volt az igazgató, aki „szakértői” állást adott neki, onnan pedig a politikai kapcsolatok mentén lépdelt előre.
Csakhogy a Zebra digitális polgári kör arra hívta fel az álhírterjesztő figyelmét, hogy Takács Péter első főnökét Imre Lászlónak hívták, aki (nyilván) nem az anyósa. 
„Amúgy meg ha annyira debil lenne, amennyire maga leírja, akkor még nagyobb ciki, hogy lealázta a vitában” – tették hozzá a zebrások. Ráadásul Kulja András posztja alatt egyre több zebra jelenik meg, gyakorlatilag kiröhögve az árnyékra vetődő EP-képviselőt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

