Itt van az igazság a zebrákról

„Márciusban futótűzként terjedt az álhír, hogy a miniszterelnök zebrákat tart a birtokán” – emlékeztetett közösségi oldalán a Zebra Digitális Polgári Kör, aminek küldetése az álhírek lelegelése. Most felhívták a figyelmet arra, hogy még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel. Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak.

Ezen kívül pedig

a zebrák valódi gazdája, a Vál-völgye Vadásztársaság azonnal jelentkezett, hogy ő a tulajdonos.

„Nagyjából olyan ez, mintha nektek azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a szomszéd falu utáni falu tehéntelepén ugató kutya igazából a tiétek” – olvasható a bejegyzésben, amelyben megjegyezték:

a tények persze keveseket érdekelnek, a zebrákkal jól lehet hergelni az arra fogékony embereket és a mai napig megszállottan ismételgetni egy hazugságot.

„A The Man is ezt teszi, harapós zebrákról és félős unokákról képzeleg, a libsi sajtó pedig a bozótban guggol fáradhatatlanul, hogy hátha lát egyet. Ott, ahol nincs. A zebra a liberális álhírgyártás állatorvosi lova, azaz Zebrája. Hemzseg a sajtó azoktól a hírektől, amik hol csúsztatásokkal, hol hazugságokkal vannak tele. Naponta hozunk nektek példákat, amikkel két dolgunk van: megcáfolni és kinevetni” – írták a posztban.