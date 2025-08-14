Nagy Attila Tibornál elszakadt a cérna, keményen beolvasott Magyar Péternek

A baloldali elemző már nem először húzza ki a gyufát Magyar Péternél. Legutóbb komoly kommentharc alakult ki, mert Nagy Attila Tibor nagyon rosszul sikerült interjúnak minősítette a Tisza Párt elnökének legutóbbi Partizán-interjúját, amelyre válaszul Magyar Péter és szimpatizánsai dühödt hozzászólásokkal írták tele az elemző közösségi oldalát.

Mindenesetre nem jó ómen Magyar Péternek, hogy hamarosan ráfordulva a választásokra baloldalhoz köthető emberek sorra fejezik ki rosszallásukat vele kapcsolatban.

Kezdődik a végjáték.

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép – YouTube)

