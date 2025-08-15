LiverpoolBournemouthFederico ChiesaMohamed SzalahPremier League

Hihetetlen dráma az Anfielden, Szoboszlaiéknak nem várt hősük lett az első fordulóban

A Liverpool ha nehezen is, de hozta a kötelezőt a Premier League első fordulójában. A címvédő 4-2-re legyőzte a Bournemouth-ot az Anfielden. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a Liverpoolban, utóbbit Arne Slot a második félidőben lecserélte. A Liverpool hőse végül a csereként beálló Federico Chiesa lett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 23:00
Federico Chiesa lőtte a Liverpool harmadik gólját
Federico Chiesa lőtte a Liverpool harmadik gólját Fotó: PAUL ELLIS
A Premier League címvédője, a Liverpool játszotta az angol bajnokság első mérkőzését a 2025/2026-os idényben. Arne Slot vezetőedző a Bournemouth elleni mérkőzésre két magyart is a kezdőbe nevezett, Kerkez Milos egykori csapatával nézett farkasszemet, míg Szoboszlai Dominik a visszatérő Alexis Mac Allister mellett kezdett a védelem előtt. Az argentin világbajnok került be egyedül a kezdőcsapatba a múlt hétvégi, Crystal Palace ellen elveszített angol Szuperkupa-mérkőzéshez képest. Pénteken pedig a meccs előtt pár órával a Vörösök bejelentették a 18 éves Giovanni Leoni leigazolását a Parmától, az olasz belső védő később az Anfielden tekintette meg a találkozót.

A Liverpool kezdőcsapata az első Premier League-mérkőzésen
A Liverpool kezdőcsapata az első Premier League-mérkőzésen  Fotó: X/Liverpool FC

A kezdőrúgás előtt a nyáron autóbalesetben elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota és testvére, André Silva emlékére egyperces gyászszünet volt. A szurkolók egy élőképpel is készültek, amin Jota 20-as és Silva 30-as mezszáma, illetve a portugál zászló színei tűntek fel.

A Liverpool-Bournemouth bajnoki előtt Diogo Jotára és André Silvára emlékeztek meg
A Liverpool-Bournemouth bajnoki előtt Diogo Jotára és André Silvára emlékeztek meg  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Több perces szünet a Liverpool meccsén

Jó iramban kezdődött a találkozó, Mohamed Szalah tekert a tizenhatos sarkáról, de Djordje Petrovics nagy bravúrral kitolta a labdát. A folytatásban a vendégek is életjelet adtak, egy Bournemouth-szöglet után Szoboszlainak kellett tisztáznia. Majd a 13. percben az egyiptomi indította volna Hugo Ekitikét, de az utolsó védő, az argentin Marcos Senesi mentett, igaz, a visszajátszások alapján a kezét is használta, de sem a játékvezető, sem a videobíró nem szólt közbe. A folytatásban egy hazai szöglet előtt percekig állt a játék, Anthony Taylor játékvezető a két vezetőedzőhöz is kiment. Mint utólag kiderült, egy kerekesszékben ülő Liverpool-drukker tett rasszista megjegyzéseket a vendégek játékosára, a ghánai Antoine Semenyora, de  aszurkoló a stadionban maradhatott.

A 37. percben ahogy egy hete, úgy most is Ekitiké szerezte a Liverpool első gólját. A Frankfurttól érkező támadónak szerencséje volt, Senesiről visszapattant a labda a francia elé, majd a kapus mellett könnyedén ellőtte a labdát. 

A félidő végén még Kerkez kapott sárga lapot egy elkésett becsúszásra, akinek alaposan meggyűlt a baja korábbi csapatársával, Semenyóval az első 45 percben. A háromperces hosszabbításban ketté szakadt a pálya, előbb a Liverpool kapuja előtt volt tűzijáték, majd a kontratámadást Szalah önzözte el.

Kerkez Milos becsúszása után az ellenfél hatalmasat repült
Kerkez Milos becsúszása után az ellenfél hatalmasat repült  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool elherdálta a kétgólos előnyét

A szünet után a Liverpool gyorsan megduplázta az előnyét. Kerkez felpasszát Ekitiké megtartotta a tizenhatoson belül, majd Cody Gakpónak passzolt, a holland pedig kilőtte a hosszút. Mégsem dőlhettek hátra a hazaiak, mert a 64. percben Szoboszlai vesztett labdát, a kontratámadás végén Semenyo lőtt Alisson kapujába. Ekkor viszont Kerkez már nem volt a pályán, Slot az 59. percben lecserélte őt és Jeremie Frimpongot. Nehéz periódus következett a címvédőnek, a Bournemouth vérszemet kapott, a Liverpoolt teljesen meglepte a kapott gól.

A 76. percben aztán kiegyenlített Andoni Iraloa együttese. Egy újabb kontratámadás, négy kék mezes vezette rá Van Dijkra és Konatéra a labdát, Semenyo nem passzolt, de jól döntött, mert a végén Alisson kapujába lőtt.

A Bournemouth a második félidőben egyenlített a Liverpool otthonában
A Bournemouth a második félidőben egyenlített a Liverpool otthonában  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Nem várt hős az Anfielden

A hajrában új erőre kapott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra tízesként, a kapu előtt játszott. A dráma pedig a végén jött. 

Szalah beadását két vendégvédő is ki akarta fejelni, de nem sikerült, a csereként beálló Federico Chiesa pedig köszönte a lehetőséget, és kapásból a kapuba lőtt. 

És az a Chiesa talált be, akinek távozását sokan már a nyár elején biztosra vették, miután első liverpooli idényében mindössze hat Premier League-mérkőzésen játszott. Péntek este mégis a szélső nótájától volt hangos az Anfield. A 4-2-s végeredményt pedig Szalah állította be, aki három védő gyűrűjében lőtte ki a hosszút. 

A Liverpool megszenvedett az első fordulóban, a védelme továbbra is instabil, de címvédőhöz mérten az utolsó pillanatig küzdött hazai pályán, ennek pedig meglett az eredménye. Szoboszlaiék a következő fordulóban a szintén BL-résztvevő Newcastle Unitedhez látogatnak augusztus 25-én, hétfőn.

