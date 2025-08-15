Hihetetlen dráma az Anfielden, Szoboszlaiéknak nem várt hősük lett az első fordulóban

A Premier League címvédője, a Liverpool játszotta az angol bajnokság első mérkőzését a 2025/2026-os idényben. Arne Slot vezetőedző a Bournemouth elleni mérkőzésre két magyart is a kezdőbe nevezett, Kerkez Milos egykori csapatával nézett farkasszemet, míg Szoboszlai Dominik a visszatérő Alexis Mac Allister mellett kezdett a védelem előtt. Az argentin világbajnok került be egyedül a kezdőcsapatba a múlt hétvégi, Crystal Palace ellen elveszített angol Szuperkupa-mérkőzéshez képest. Pénteken pedig a meccs előtt pár órával a Vörösök bejelentették a 18 éves Giovanni Leoni leigazolását a Parmától, az olasz belső védő később az Anfielden tekintette meg a találkozót.

A Liverpool kezdőcsapata az első Premier League-mérkőzésen Fotó: X/Liverpool FC

A kezdőrúgás előtt a nyáron autóbalesetben elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota és testvére, André Silva emlékére egyperces gyászszünet volt. A szurkolók egy élőképpel is készültek, amin Jota 20-as és Silva 30-as mezszáma, illetve a portugál zászló színei tűntek fel.

A Liverpool-Bournemouth bajnoki előtt Diogo Jotára és André Silvára emlékeztek meg Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Több perces szünet a Liverpool meccsén

Jó iramban kezdődött a találkozó, Mohamed Szalah tekert a tizenhatos sarkáról, de Djordje Petrovics nagy bravúrral kitolta a labdát. A folytatásban a vendégek is életjelet adtak, egy Bournemouth-szöglet után Szoboszlainak kellett tisztáznia. Majd a 13. percben az egyiptomi indította volna Hugo Ekitikét, de az utolsó védő, az argentin Marcos Senesi mentett, igaz, a visszajátszások alapján a kezét is használta, de sem a játékvezető, sem a videobíró nem szólt közbe. A folytatásban egy hazai szöglet előtt percekig állt a játék, Anthony Taylor játékvezető a két vezetőedzőhöz is kiment. Mint utólag kiderült, egy kerekesszékben ülő Liverpool-drukker tett rasszista megjegyzéseket a vendégek játékosára, a ghánai Antoine Semenyora, de aszurkoló a stadionban maradhatott.

A 37. percben ahogy egy hete, úgy most is Ekitiké szerezte a Liverpool első gólját. A Frankfurttól érkező támadónak szerencséje volt, Senesiről visszapattant a labda a francia elé, majd a kapus mellett könnyedén ellőtte a labdát.

A félidő végén még Kerkez kapott sárga lapot egy elkésett becsúszásra, akinek alaposan meggyűlt a baja korábbi csapatársával, Semenyóval az első 45 percben. A háromperces hosszabbításban ketté szakadt a pálya, előbb a Liverpool kapuja előtt volt tűzijáték, majd a kontratámadást Szalah önzözte el.