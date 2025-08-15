Ben DoakLiverpoolArne Slotátigazolás

A Liverpool nagy bejelentést tett, de előtte Arne Slot elszólta magát a klub óriási tervéről

A Liverpool támadósorából újabb játékos távozhat. Darwin Núnez, Luis Díaz és az elhunyt Diogo Jota után a 19 éves skót tehetség, Ben Doak éppen ahhoz a Bournemouth-hoz csatlakozhat, amellyel a címvédő péntek este játszik a Premier League első fordulójában. Mindeközben a Liverpool a 18 éves olasz hátvéd, Giovanni Leoni leigazolását bejelentette. Arne Slot vezetőedző pedig elszólta magát, és újabb támadó érkezéséről beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 19:19
Arne Slot a Premier League rajtja előtt adott sokatmondó interjút
Arne Slot a Premier League rajtja előtt adott sokatmondó interjút Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Péntek este a Liverpool–Bournemouth mérkőzéssel elkezdődik a Premier League 2025/2026-os idénye. A Vörösök a nyáron nem tétlenkedtek, csak eddig hét igazolást jelentettek be – köztük Pécsi Ármint és Kerkez Milost. A legutóbbit, Giovanni Leonit éppen péntek este jelentette be a Liverpool. A Parma 18 éves olasz hátvédje a sajtóhírek szerint 35 millió euróért vált klubot. A tehetséges olasz a 15-ös mezszámot kapta új klubjánál.

A Liverpool hetedik igazolása, Giovanni Leoni
A Liverpool hetedik igazolása, Giovanni Leoni (fehér mezben) Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Újabb támadó távozik a Liverpool csapatától

Pénteken a mérkőzés előtt a Liverpoollal kapcsolatban rendre megbízható újságírók, illetve Fabrizio Romano is azt írta, hogy újabb játékos esett áldozatul a sok új igazolásnak. Ben Doak, az angol bajnok 19 éves szélsője nem fogja megkapni a lehetőséget Mohamed Szalah mögött a következő idényben, miután a Liverpool a Bournemouth-nak adja el 29 millió euróért – írja az angol sajtó. Doak iránt a Cseresznyések mellett a Brentford, a PSV és a Porto is élénken érdeklődött.

A Mersey-parti együttes a skót válogatott játékos kezét teljesen elengedi, miután Jarell Quansah Bayer Leverkusenbe történő transzferével ellentétben, Doak esetében nem hallani visszavásárlási opcióról – noha azt érdemes hozzátenni, hogy a Liverpoolra története során nem is volt jellemző, hogy ezzel az opcióval oly sokszor élt volna.

Doak még 2022-ben 710 ezer euró fejében érkezett a Liverpoolhoz a skót Celtictől, így a klub jelentős profittal szállhat ki a Doak-transzferből. A szélső az előző idényt az angol másodosztályban szereplő Middlesbourgh-nál töltötte, ugyanakkor februártól számítva három hónapig nem volt bevethető combsérülés miatt. Doak a Liverpool felnőttcsapatában tízszer lépett pályára – három Európa-liga-, három Premier League-, két FA-kupa- és két Ligakupa-mérkőzés.

Doak már a pénteki, Bournemouth elleni meccskeretben sem található meg. A 19 éves játékosnak pedig minden bizonnyal lesz helye Kerkez Milos korábbi klubjánál, miután éppen pénteken adta el a Brentfordnak az afrikai Dango Outtarát. A Méhek klubrekordot jelentő, 48,6 millió euróért igazolták le a szélsőt.

Ben Doak minden bizonnyal utolsó liverpooli mérkőzésén
Ben Doak minden bizonnyal utolsó liverpooli mérkőzésén  Fotó: AFP/Darren Staples

Arne Slot egyértelműen fogalmazott a nyári tervekről

A Liverpool vezetőedzője a PL-rajt előtt a Sky Sportsnak adott interjút, amelyben elmondta, a támadósorban további erősítésekre van szükség.

– Hugo Ekitikére sokan kilencesként hivatkoznak, én is ott számítok rá elsősorban, de a szélen is tud játszani. Észre kell venni, hogy az előző idényben a támadó posztokon öt-hat lehetőségünk volt, itt volt velünk még Luis Díaz és Darwin Núnez is. És Diogo Jotáról sem feledkezhetünk meg…

Egyértelmű, hogy még legalább egy támadó kell nekünk 

– mondta Slot. 

A Liverpool pedig ezért mindent megtesz, a klub már jelezte is a Newcastle Unitednek, hogy Alexander Isakot szeretné leigazolni. Csakhogy a Szarkák addig nem engedik el a svédet, ameddig az utódját nem találják meg. A Newcastle azonban sportigazgató nélkül mindenről lecsúszik, legutóbb a szlovén Benjamin Seskóról, aki inkább a Manchester Unitedet választotta. Egyébként maga Isak is váltani szeretne, a Newcastle-nek jelezte, hogy ebben a mezben nem szeretne többet pályára lépni, miután a korábban ígért szerződéshosszabbítás nem történt meg májusig. Isak a hétvégi, Aston Villa elleni meccskeretből is kimaradt.

Leoni hivatalos bejelentése:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu