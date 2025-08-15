A Liverpool nagy bejelentést tett, de előtte Arne Slot elszólta magát a klub óriási tervéről

Péntek este a Liverpool–Bournemouth mérkőzéssel elkezdődik a Premier League 2025/2026-os idénye. A Vörösök a nyáron nem tétlenkedtek, csak eddig hét igazolást jelentettek be – köztük Pécsi Ármint és Kerkez Milost. A legutóbbit, Giovanni Leonit éppen péntek este jelentette be a Liverpool. A Parma 18 éves olasz hátvédje a sajtóhírek szerint 35 millió euróért vált klubot. A tehetséges olasz a 15-ös mezszámot kapta új klubjánál.

A Liverpool hetedik igazolása, Giovanni Leoni (fehér mezben) Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Újabb támadó távozik a Liverpool csapatától

Pénteken a mérkőzés előtt a Liverpoollal kapcsolatban rendre megbízható újságírók, illetve Fabrizio Romano is azt írta, hogy újabb játékos esett áldozatul a sok új igazolásnak. Ben Doak, az angol bajnok 19 éves szélsője nem fogja megkapni a lehetőséget Mohamed Szalah mögött a következő idényben, miután a Liverpool a Bournemouth-nak adja el 29 millió euróért – írja az angol sajtó. Doak iránt a Cseresznyések mellett a Brentford, a PSV és a Porto is élénken érdeklődött.

A Mersey-parti együttes a skót válogatott játékos kezét teljesen elengedi, miután Jarell Quansah Bayer Leverkusenbe történő transzferével ellentétben, Doak esetében nem hallani visszavásárlási opcióról – noha azt érdemes hozzátenni, hogy a Liverpoolra története során nem is volt jellemző, hogy ezzel az opcióval oly sokszor élt volna.

🚨🍒 Ben Doak to Bournemouth, here we go! Deal in place with Liverpool for £25m transfer fee.



Porto are no longer in the mix since Tuesday as they’ve been informed of deal in place with #AFCB.



Formal steps to follow next. 🔜 pic.twitter.com/MVKKudYzNf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Doak még 2022-ben 710 ezer euró fejében érkezett a Liverpoolhoz a skót Celtictől, így a klub jelentős profittal szállhat ki a Doak-transzferből. A szélső az előző idényt az angol másodosztályban szereplő Middlesbourgh-nál töltötte, ugyanakkor februártól számítva három hónapig nem volt bevethető combsérülés miatt. Doak a Liverpool felnőttcsapatában tízszer lépett pályára – három Európa-liga-, három Premier League-, két FA-kupa- és két Ligakupa-mérkőzés.

Doak már a pénteki, Bournemouth elleni meccskeretben sem található meg. A 19 éves játékosnak pedig minden bizonnyal lesz helye Kerkez Milos korábbi klubjánál, miután éppen pénteken adta el a Brentfordnak az afrikai Dango Outtarát. A Méhek klubrekordot jelentő, 48,6 millió euróért igazolták le a szélsőt.