Kerkez MilosBournemouthSzoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Kerkez Milos különleges pillanata, máris lehagyja Szoboszlai Dominiket

Péntek este a címvédő Liverpool és a Bournemouth meccsével elkezdődik a Premier League 2025/26-os kiírása. Az elmúlt két idényben ez volt a PL magyar rangadója, s Szoboszlai Dominik mindig a győztes oldalon állt Kerkez Milossal szemben. Nyári klubváltása után viszont immár Kerkez Szoboszlai oldalán, a Bournemouth ellen léphet pályára a Liverpool mezében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 11:01
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Crystal Palace után várhatóan a Bournemouth elleni Premier League-rajton is a Liverpool kezdőcsapatának tagja lesz (Fotó: NurPhoto via AFP/Action Foto Sport)
Szoboszlai Dominik eddig négy meccsen játszott a Liverpool színeiben a Bournemouth ellen, s mind a négy végén győzelmet ünnepelhetett. Ezeken a találkozókon azonban mindig volt egy szomorú magyar is: Kerkez Milos mind a négy alkalommal a vesztes csapat tagja volt. A 2025/26-os Premier League-idény nyitányán ismét összecsap egymással a Liverpool és a Bournemouth, de ezúttal Szoboszlai és Kerkez már közös oldalon áll.

Amikor Kerkez Milos még a Bournemouth játékosa volt, minden meccsből Szoboszlai Dominik és a Liverpool jött ki győztesen
Amikor Kerkez Milos még a Bournemouth játékosa volt, minden meccsből Szoboszlai Dominik és a Liverpool jött ki győztesen (Fotó: Northfoto/PA Wire/John Walton)

Kerkez Milos ugyanis a nyáron a Liverpoolhoz szerződött, a Vörösök színeiben az első bajnokiját régi klubja ellen vívhatja.

Kerkez Milos a Bournemouth ellen

Profi pályafutása során Kerkez Milos először léphet pályára olyan klub ellen, amelynek korábban viselhette a mezét. 

Huszonegy évesen jön el az életében ez a pillanat, ezzel lehagyja Szoboszlai Dominiket, akinek két nap híján a huszonnegyedik születésnapjáig kellett várnia hasonlóra: tavaly ősszel 1-0-ra nyert a Liverpoollal az RB Leipzig otthonában.

Kerkez és Szoboszlai is kezd a Liverpoolban?

Kerkez Milos különleges pillanata persze csak akkor jön el, ha valóban pályára lép, ám efelől szinte senkinek sincs kétsége.

Azok után, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is jó teljesítményt nyújtott kezdőként a Liverpoolban a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel végül elveszített Angol Szuperkupa-meccsen, lényegében mindenki biztosra veszi, hogy a Bournemouth ellen is mindketten kezdőként kapnak lehetőséget Arne Slottól.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

