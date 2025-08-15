Kerkez Milos különleges pillanata, máris lehagyja Szoboszlai Dominiket

Szoboszlai Dominik eddig négy meccsen játszott a Liverpool színeiben a Bournemouth ellen, s mind a négy végén győzelmet ünnepelhetett. Ezeken a találkozókon azonban mindig volt egy szomorú magyar is: Kerkez Milos mind a négy alkalommal a vesztes csapat tagja volt. A 2025/26-os Premier League-idény nyitányán ismét összecsap egymással a Liverpool és a Bournemouth, de ezúttal Szoboszlai és Kerkez már közös oldalon áll.

Amikor Kerkez Milos még a Bournemouth játékosa volt, minden meccsből Szoboszlai Dominik és a Liverpool jött ki győztesen (Fotó: Northfoto/PA Wire/John Walton)

Kerkez Milos ugyanis a nyáron a Liverpoolhoz szerződött, a Vörösök színeiben az első bajnokiját régi klubja ellen vívhatja.

Kerkez Milos a Bournemouth ellen

Profi pályafutása során Kerkez Milos először léphet pályára olyan klub ellen, amelynek korábban viselhette a mezét.