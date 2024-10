Szoboszlai szürreális szerdai élménye: az üres stadionban búcsúztatták el!

Az RB Leipzig és a Liverpool találkozóján – melyet Darwin Núnez góljával az angolok nyertek 1-0-ra – egyszerre három magyar volt a pályán. Hazai oldalon Gulácsi Péter és Willi Orbán, míg a vendégeknél Szoboszlai Dominik is kezdett, Másfél éve még egy csapatban játszottak, Szoboszlai azonban tavaly nyáron Lipcséből Angliába igazolt. A német klub most szeretett volna tőle hivatalosan is elköszönni, azonban ebből nem lett semmi – írja a Metropol.

Lipcsei emlék: Szoboszlai Domiunik és Benjamin Henrichs (Forrás: RB Leipzig)

Szoboszlai búcsúztatását megtiltotta a Liverpool

A Bild információja szerint a kezdés előtt köszöntek volna el Szoboszlai Dominiktól a németek hivatalosan is, a Liverpool azonban ezt megtiltotta. Az indoklás szerint nem szerették volna, ha a kezdés előtt összezavarnák játékosuk gondolatait. Szoboszlainak ebbe nem volt beleszólása. No persze azt is fel kell vetni, hogy közvetlenül BL-meccsek előtt nem nagyon láttunk még ilyen „ünnepséget”, kérdés, hogy az UEFA egyáltalán engedélyezné-e. A bemelegítés előtt azonban valószínűleg le lehetett volna bonyolítani, telt ház előtt, és Szoboszlai érezhette volna a lipcsei szurkolók szeretetét, mert liverpooli játékosként is megmaradt kedvencnek.

Szoboszlai Domiunik elmesélte, hogyan történt a klubváltása 2023 nyarán.

– Nagyon gyorsan született meg a döntés, három napon belül már Liverpoolban voltam, el sem tudtam köszönni senkitől. Remélem, hogy most a meccs után találkozhatok és beszélgethetek egy kicsit a korábbi társakkal, akik egyben a barátaim is – mondta Szoboszlai, aki még a találkozó előtt arról is beszélt, ki volt a legjobb barátja Lipcsében.