A Nice labdarúgói városnézéssel készültek a Fradi elleni esti meccsre

Két forduló után a Ferencváros pont nélkül, az OGC Nice egy ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában, mindkét együttesnek létfontosságú, hogy ma este pontot, pontokat szerezzen. A nizzai csapat X-oldalán ma megjelent fotók tanúsága szerint azonban a vendégek nem görcsbe rándulva várják az összecsapást, városnézéssel is múlatták az időt. Az OGC Nice-nek a meccset beharangozó fotója – borítóképünk – is mutatja, a franciáknak tetszik Budapest. A belvárosi Duna-parton sétát is tettek.

A Nice küldöttsége Forrás: X/OGC Nice

Dans les rues de 𝑩𝒖𝒅𝒂𝒑𝒆𝒔𝒕 avant #FTCOGCN 🚶 pic.twitter.com/bMhLBhZqNu — OGC Nice (@ogcnice) October 24, 2024

A Nice csapatát hatszáz szurkoló kísérte el Budapestre

A találkozóra 600 francia drukker érkezett. „Azért vagyunk itt, hogy megtörjük a hangjukat és (mi) mindent beleadjunk” – szögezték le.