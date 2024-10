Pascal Jansen a Fradi sajtótájékoztatóján: Ezt a kérdést vártam, abszolút jogos

A Ferencváros jó hangulatban várhatja a fontos összecsapást, vasárnap úgy is 2-0-ra legyőzte a Fehérvárt, hogy fél órát emberhátrányban futballozott. Az is biztató, hogy továbbra is ontja a gólokat a klub friss igazolása, a brazil Saldanha, aki legutóbb is betalált, s eddigi hét meccsén nyolcszor volt eredményes. Az FTC annak ellenére vezeti a magyar bajnokságot, hogy kevesebb találkozót játszott riválisainál. Ezzel szemben a Nice immár egy hónapja nyeretlen, a francia bajnokságban a nyolcadik. Az Európa-ligában 1-1-es döntetlennel rajtolt a Real Sociedad ellen, majd 4-1-re kikapott a Lazio otthonában.

Pascal Jansen és Saldanha Fotó: MTI/Illyés Tibor

Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője a mai sajtótájékoztatón megkapta a kérdést, mennyire határozhatja meg a játék képét, hogy mind a két csapat győzelmi kényszerben lép pályára.

Jansen: Többre vagyunk képesek az európai kupaporondon

– Ezt a kérdést vártam, abszolút jogos. Nyolc meccset játszunk január végéig ebben a sorozatban, mind a két csapat hasonlóan kezdte a szereplését, két szűk vereség után vagyunk, ugyanakkor sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk. Igaz, hogy ezen a szinten az apró hibáknak komoly következményei lehetnek, tudjuk, hogy a holnapi meccs milyen fontos a számunkra. Meg szeretnénk mutatni, hogy többre vagyunk képesek az európai kupaporondon.

Jansen elárulta, hogy a vasárnap fejsérülés miatt lecserélt Habib Maiga szerencsésen megúszta az esetet, így a kórházban elvégzett teszteket követően kedden már újra edzhetett.

A szakember megjegyezte, hogy az ellenfél keretéből honfitársával, a holland Pablo Rosarióval dolgozott már együtt a PSV Eindhoven utánpótlásában. Kivételesen jó embernek és győztes típusú játékosnak tartja, aki folyamatosan segít másoknak a fejlődésben, ezért vezéregyéniségként nem véletlenül vált csapatkapitánnyá a holland klubban, miután felkerült a felnőttekhez. Jansen elmondta, várja, hogy találkozzanak, mert egy ideje már nem beszéltek, de meccs közben nem lesz barátság, csak előtte és utána.

Ibrahim Cissé szerint a Nice gyors csapat Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A sajtótájékoztatón Ibrahim Cissé kifejtette, franciaként ismeri és követi is a Nice csapatát, sőt barátai is vannak a rivális keretében, példaként említette a tunéziai védőt, Ali Abdit, akivel Caenban futballozott együtt.

– Örülök, hogy francia klubbal találkozunk, de ugyanolyan ellenfél, mint a többi. A Nice gyors csapat, főleg az átmenetekben, erre nagyon oda kell figyelni. Apróságok döntenek majd a meccs kimeneteléről, technikás, intenzív játékra és sok párharcra számítok az ellenféltől – mondta a 28 éves védő.

Cissé úgy vélte, óvatosan kell kezelni, hogy a Nice öt összecsapás óta nyeretlen, mert ez a rossz sorozat bármikor megszakadhat, főleg annak fényében, hogy a nizzaiak jó meccseket játszottak, csak a hatékonyság hiányzott a sikerekhez.