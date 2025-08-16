illegális migrációNémetországwiesbaden

Migránsokat költöztetnek a történelmi luxushotelbe

Egykor maga a német császár rakta le az alapkövét, most migránsokat szállásolnak el a korábbi luxushotelben. A Wiesbaden központjában található történelmi épület a tartományi politikai csatározások kereszttüzébe került.

2025. 08. 16. 21:44
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Szomorú sorsra jutott a hesseni tartományi főváros, Wiesbaden egyik patinás épülete, a Palasthotel – írja a Junge Freiheit.

Wiesbaden baloldali vezetése nem találja az irányt (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Wiesbaden baloldali vezetése nem találja az irányt (Forrás: Pixabay)

A korábbi luxushotel alapkövét II. Vilmos német császár rakta le, most azonban migránscsaládok költöztek a város központjában található épület falai közé.

Wiesbaden vezetése eredetileg 40 millió eurót szánt az épület felújítására, azzal a céllal, hogy a luxuslakosztályokból megfizethető lakásokat alakítsanak ki időseknek. Azonban a tervek kivitelezése évek óta húzódik, a költségek pedig elszabadultak.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a városi tulajdonkezelő, a GWW/GWG kiköltöztette az épületből a korábbi bérlőket, állítólag a teljes körű felújítás miatt. Most azonban kiderült, hogy az üresen álló lakásokba migránscsaládokat költöztetnek be, akik már nem menedékkérői ellátást, hanem polgári juttatást (Bürgergeld) kapnak.

Ez a lépés számos kérdést vet fel. Vajon félrevezették-e a korábbi bérlőket a kiköltöztetés indoklásával? Csak helyet akartak teremteni a menekülteknek? A baloldali városvezetés, amelyben az SPD, a Zöldek, a Baloldal és a Volt vesz részt, láthatóan nem tud dönteni az épület jövőjéről.

A GWW/GWG állítása szerint a menekültek elszállásolása csak ideiglenes megoldás, hogy elkerüljék az épület kihasználatlanságát. Eddig tizenhárom család költözött be, és a tartomány egyelőre egy évre bérelte ki a lakásokat. Ha azonban nem születik döntés a jövőbeli hasznosításról, a menekültek akár hosszabb távon is maradhatnak.

Patricia Becher (SPD) szociális ügyekért felelős városi képviselő jelezte, hogy ha nem találnak megoldást az épület hasznosítására, további „új bérlők” költözhetnek be az üresen álló lakásokba.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)

 

