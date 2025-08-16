kényszersorozásUkrajnaTCK

Kényszersorozás Ukrajnában: a férfi ereje meglepte a tobrozókat

A nap hősének nevezik a férfit, aki elkergette a toborzókat. A kényszersorozás most nem sikerült, egy helyi lakos keményen lépett fel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 21:06
A TCK tisztjei Ukrajnában Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Mint ismert, Ukrajnában brutális mértéket öltenek az erőszakos kényszersorozások. Nem telik el nap anélkül, hogy újabb és újabb felvételek kerüljenek fel a közösségi oldalakra az ukrán toborzótisztek megdöbbentő tetteiről. 

Nem sikerült a kényszersorozás – Egy helyi lakos kergette el a TCK embereit
Forrás: képernyőfelvétel 

Ezúttal azonban egy olyan videó látott napvilágot, amelyen az látható, ahogy egy helyi lakos száll szembe a TCK embereivel – erőszakkal. Ez láthatóan a toborzókat is meglepte, 

a helyi lakos egy-két ütés után egyszerűen szétkergette a kényszersorozókat, akik elmenekültek a helyszínről. Az interneten úgy írtak a férfiról, hogy ő nap hőse. 

Borítókép: A TCK tisztjei (Fotó: AFP)

