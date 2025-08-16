Kényszersorozás Ukrajnában: a férfi ereje meglepte a tobrozókat

Mint ismert, Ukrajnában brutális mértéket öltenek az erőszakos kényszersorozások. Nem telik el nap anélkül, hogy újabb és újabb felvételek kerüljenek fel a közösségi oldalakra az ukrán toborzótisztek megdöbbentő tetteiről.

Nem sikerült a kényszersorozás – Egy helyi lakos kergette el a TCK embereit

Forrás: képernyőfelvétel

Ezúttal azonban egy olyan videó látott napvilágot, amelyen az látható, ahogy egy helyi lakos száll szembe a TCK embereivel – erőszakkal. Ez láthatóan a toborzókat is meglepte,

a helyi lakos egy-két ütés után egyszerűen szétkergette a kényszersorozókat, akik elmenekültek a helyszínről. Az interneten úgy írtak a férfiról, hogy ő nap hőse.

The hero of the day in Ukraine is a strongman from Rivne.



During an attempted mobilization, he scattered the TCC employees like puppies and then chased them. pic.twitter.com/HeIh9BNfRf — Alexeï (@jeanlol67573289) August 16, 2025

Borítókép: A TCK tisztjei (Fotó: AFP)