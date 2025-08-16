Halász BenceGyémánt LigaMolnár Attilaatlétikakalapácsvetés

Eljött, amire klasszisunk várt, szenzációs magyar sikerek a sziléziai csúcseseményen

Halász Bence egy héten belül másodszor győzte le az olimpiai bajnokot: a budapesti Gyulai Memorial után a sziléziai Gyémánt Liga-versenyen is ő nyerte a kalapácsvetést Ethan Katzberg előtt. Halász Bence ezúttal 81,77 méterig jutott, de más magyar atléta is villogott Sziléziában: az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású 4×400-as váltó új országos csúccsal győzött.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 16:55
Halász Bence szenzációs formában, a magyar versenyző a kalapácsvetés egyik esélyese lesz a tokiói atlétikai világbajnokságon Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halász Bence továbbra is remek formában versenyez. Az olimpiai ezüstérmes magyar kalapácsvető a negyedik augusztusi versenyét is megnyerte, valamennyit 81 méter fölötti eredménnyel, noha korábban egyszer sem jutott el ilyen eredményig. Halász a keddi Gyulai Memorialon dobott elképesztő, 83,18-as dobása után szombaton, a sziléziai Gyémánt Liga-versenyen 81,77-es eredménnyel nyert, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg ezúttal is ott volt a legyőzöttek között. Molnár Attila egy héten belül két országos csúcsot ünnepelhetett: a Gyulai Memorialon 400 méteren, Sziléziában a 4×400-as férfiváltóval döntötte meg a rekordot.

Budapest 20250812 Atlétika 2025 Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj verseny Fotó Árvai Károly Nemzeti Sport Molnár Attila
Molnár Attila volt a befutóembere a 4×400-as magyar váltónak, amely megdöntötte az országos csúcsot a sziléziai Gyémánt Liga-versenyen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A korábbi magyar csúcsot (3:02,09 perc) a tavalyi Európa-bajnokságon futotta a Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila négyes, Sziléziában Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállításban 3:01,46-os idővel nyert a magyar staféta. Ahhoz ugyanakkor ez az eredmény sem elég, hogy a magyar váltó bekerüljön a tokiói világbajnokság mezőnyébe.

Halász Bence újra legyőzte az olimpiai bajnokot

A vb-mezőnyben már régóta biztosított Halász Bence helye, aranyesélyessé viszont csak az elmúlt két hétben lépett elő. A magyar kalapácsvető mind a négy augusztusi versenyét 81 méter feletti dobással nyerte, Sziléziában 81,77-ig jutott.

Az olimpiai bajnok Ethan Katzberg ezúttal is a legyőzöttek között volt, akárcsak kedden, a budapesti Gyulai Memorialon, ahol Halász Bence 83,18-as egyéni csúcsot ért el.

Ahogy a Gyulai Memorial után lapunknak elárulta, a sziléziai volt Halász Bence utolsó versenye a szeptemberi, tokiói világbajnokság előtt. Akkor a kalapácsvető úgy fogalmazott, hogy várja már a versenyek nélküli időszakot, ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy a sziléziai versenyt ne vette volna komolyan.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu