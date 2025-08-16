Eljött, amire klasszisunk várt, szenzációs magyar sikerek a sziléziai csúcseseményen

Halász Bence továbbra is remek formában versenyez. Az olimpiai ezüstérmes magyar kalapácsvető a negyedik augusztusi versenyét is megnyerte, valamennyit 81 méter fölötti eredménnyel, noha korábban egyszer sem jutott el ilyen eredményig. Halász a keddi Gyulai Memorialon dobott elképesztő, 83,18-as dobása után szombaton, a sziléziai Gyémánt Liga-versenyen 81,77-es eredménnyel nyert, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg ezúttal is ott volt a legyőzöttek között. Molnár Attila egy héten belül két országos csúcsot ünnepelhetett: a Gyulai Memorialon 400 méteren, Sziléziában a 4×400-as férfiváltóval döntötte meg a rekordot.

Molnár Attila volt a befutóembere a 4×400-as magyar váltónak, amely megdöntötte az országos csúcsot a sziléziai Gyémánt Liga-versenyen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A korábbi magyar csúcsot (3:02,09 perc) a tavalyi Európa-bajnokságon futotta a Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila négyes, Sziléziában Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállításban 3:01,46-os idővel nyert a magyar staféta. Ahhoz ugyanakkor ez az eredmény sem elég, hogy a magyar váltó bekerüljön a tokiói világbajnokság mezőnyébe.

Halász Bence újra legyőzte az olimpiai bajnokot

A vb-mezőnyben már régóta biztosított Halász Bence helye, aranyesélyessé viszont csak az elmúlt két hétben lépett elő. A magyar kalapácsvető mind a négy augusztusi versenyét 81 méter feletti dobással nyerte, Sziléziában 81,77-ig jutott.