Molnár AttilaGyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjatlétika

A Fradi sztárjának türelemre volt szüksége, de a fenevad végre kiszabadult a ketrecből

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj egyik legizgalmasabb magyar párharca Molnár Attila és Enyingi Patrik versenye lesz az erős 400 méteres nemzetközi mezőnyben. Molnár Attila idén fedett pályán Európa-bajnok lett, júniusban és júliusban viszont sérülés miatt egyáltalán nem versenyzett, mindeközben Enyingi Patrik beállította a Fradi futójának szabadtéri országos csúcsát. Molnár Attila elárulta, hogy immár újra százszázalékos állapotban van, jó eredmény reményében áll rajthoz a rangos hazai versenyen.

Koczó Dávid
2025. 08. 12. 5:08
Európa-bajnok sprinterünk, Molnár Attila önmagát adná a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj 400 méteres versenyén Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Molnár Attila szenzációsan kezdte az évet: a fedett pályás szezonban Európa-bajnok lett, majd világbajnoki döntőt futott 400 méteren, a vb-ről a váltóval elhozott egy bronzérmet. Szabad téren viszont eddig alig versenyzett a Fradi atlétája, sérülés miatt két hónapot ki kellett hagynia. Molnár Attila a teljes gyógyulás érdekében Gyémánt Liga-verseny-részvételről is lemondott, s végül az augusztus első hétvégéjén rendezett országos bajnokságon tért vissza, ahol érvényesítette a papírformát, 45,28-as idővel megszerezte az aranyérmet.

Molnár Attila augusztus elején, az országos bajnokságon, a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban tért vissza sérülése után, kedden ugyanitt telt ház előtt futhat
Molnár Attila augusztus elején, az országos bajnokságon, a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban tért vissza sérülése után, kedden ugyanitt telt ház előtt futhat (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Az elmúlt két hónap nagyon magányosan telt, sokkal hosszabbnak tűnt, mint valójában volt. Úgy éreztem magam, mint egy ketrecbe zárt fenevad.

Nagyon szerettem volna megmutatni szabadtéren is, hogy mi van bennem, de amikor már nem éreztem semmi problémát, utána is kivártunk még két-három hetet, mert ha túl korán elkezdtem volna maximális erőbedobással futni, akkor hamar kezdhettem volna elölről a rehabilitációt – beszélt a mögötte hagyott nehéz időszakról Molnár Attila, aki lapunknak azt is elárulta: bár ő maga ekkor nem állhatott rajthoz, a rehabilitáció alatt is folyamatosan nézte a versenyeket, így például azt is látta, amikor Enyingi Patrik a csapat Európa-bajnokságon beállította az országos csúcsát.

Molnár Attila és Enyingi Patrik közös csúcsa

– Ha egyéni versenyen futotta volna, akkor is örültem volna neki, hogy fejlődik. Így, hogy nemzeti színekben futotta, és szó szerint a helyemet vette át a csapat Eb-n, kifejezetten jól esett, hogy így tudta képviselni Magyarországot. Abban a nívós mezőnyben én sem tudtam volna jobban szerepelni – fogalmazott lapunknak Molnár Attila, aki azért nem maradna sokáig társrekorder. – Szeretnék a lehető leghamarabb változtatni ezen, remélem, hogy ő is. Ez a rivalizálás jót tesz a sportágnak, bár én továbbra is a nemzetközi mezőnyhöz mérem magam.

Enyingi az országos bajnokságon nem indult, kedden, a Gyulai Memorialon csap össze egymással először a két magyar társrekorder a csúcsbeállítás óta, mellettük pedig olyan nemzetközi kiválóságok lesznek a mezőnyben, mint az olimpiai bronzérmes Muzala Samukonga vagy az idei legjobb időeredmény birtokosa, Zakithi Nene.

Mi Molnár Attila célja a Gyulai Memorialon?

– Szabadtéren az én szememben nincs jelentősége a rajtlistának, saját ritmust kell futni. Nagyon jó tempóval szeretnék futni, tényleg önmagamat akarom adni, és akkor jó lesz – mondta a verseny előtt Molnár Attila, aki a sérülését hátrahagyva immár újra száz százalékos formában érzi magát.

Ez nemcsak a Gyulai Memorial miatt jó hír, hanem a közelgő tokiói világbajnokságra előretekintve is, ahová 44,85 másodperc a szintidő. Ezt Enyingi már teljesítette a 44,84-es országos csúcsbeállítással, Molnár a kvalifikációs időszakban még nem futott ilyen gyorsan. S bár a világranglista alapján szinte biztosra vehető, hogy ennek az elmaradása esetén is ott lehetne a vb-mezőnyben, Molnár Attila egy esetleges országos rekordjavítással két legyet ütne egy csapásra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

