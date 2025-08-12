Halász Bence őrületes dobása, az olimpiai bajnoknak sem volt esélye ellene

Idén költözött a budapesti Nemzeti Atlétikai Központba a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, s az első nemzetközi versenyszámra, a férfi-kalapácsvetésre elképesztően erős mezőny gyűlt össze. A tavaly Párizsban olimpiai ezüstérmet nyert Halász Bence hazai pályán versenyzett az ötkarikás bajnok és egyben vb-címvédő Ethan Katzberg, a párizsi bronzérmes Mihajlo Kohan vagy éppen az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek. Halász Bence augusztus elején áttörte a 81 méteres álomhatárt az országos bajnokságon, a Gyulai Memorialra azonban még nagyobb dobást tartogatott.

Halász Bence bejelentkezett az atlétikai vb-aranyra, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg is tehetetlen volt ellene (Fotó: Csudai Sándor)

Már a 81,85 méteres dobása is tekintélyt parancsoló volt, de arra az olimpiai bajnok Katzbergnek még volt válasza, az ötödik sorozatban 81,88-ig jutott.

Halász Bence a világ idei legjobb eredményével nyert

Halászt azonban egyáltalán nem zavarta meg, hogy átmenetileg a második helyre csúszott, azonnal javított, nem is akármennyit.

Halász Bence nemcsak a 82, hanem rögtön a 83 méteres álomhatárt is áttörte, 83,18-as dobása új Gyulai Memorial-csúcs, hatalmas egyéni rekord és egyben a világ idei legjobb eredménye.

S mindemellett nagyon értékes versenygyőzelmet is ért, hiszen erre már a tavaly legyőzhetetlen Katzbergnek sem volt válasza. Szinte vb-döntőhöz méltó mezőnyben nyert nagy fölénnyel Halász Bence, aki így immár egyértelműen bejelentkezett a tokiói világbajnokság aranyesélyesei közé is. Ne feledjük, szabad téren magyar atléta még nem nyert világbajnoki aranyérmet.