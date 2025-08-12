Rendkívüli

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

Halász BenceEthan KatzbergGyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjatlétikakalapácsvetés

Halász Bence őrületes dobása, az olimpiai bajnoknak sem volt esélye ellene

Halász Bence alig másfél hete jutott először 81 méter fölé, ehhez képest a keddi Gyulai Memorial során már 83,18-ra javította az egyéni csúcsát. Az olimpiai ezüstérmes magyar kalapácsvető ezzel a versenyrekordot is megdöntötte, valamint immár övé a világ idei legjobb eredménye. Halász Bence éppen azután dobta ezt a fantasztikus eredményt, hogy az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg megelőzte. A kanadainak újabb válasza már nem volt, Halász Bence bombaerős mezőnyben aratott győzelmével immár vitathatatlanul a szeptemberi tokiói vb aranyesélyesei közé tartozik.

Koczó Dávid
2025. 08. 12. 17:14
Halász Bence megdöntötte a Gyulai Memorial csúcsát, 83,18 méteres eredménye emellett a világ idei legjobbja is Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén költözött a budapesti Nemzeti Atlétikai Központba a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, s az első nemzetközi versenyszámra, a férfi-kalapácsvetésre elképesztően erős mezőny gyűlt össze. A tavaly Párizsban olimpiai ezüstérmet nyert Halász Bence hazai pályán versenyzett az ötkarikás bajnok és egyben vb-címvédő Ethan Katzberg, a párizsi bronzérmes Mihajlo Kohan  vagy éppen az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek. Halász Bence augusztus elején áttörte a 81 méteres álomhatárt az országos bajnokságon, a Gyulai Memorialra azonban még nagyobb dobást tartogatott.

Halász Bence bejelentkezett az atlétikai vb-aranyra, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg is tehetetlen volt ellene (Fotó: Csudai Sándor)

Már a 81,85 méteres dobása is tekintélyt parancsoló volt, de arra az olimpiai bajnok Katzbergnek még volt válasza, az ötödik sorozatban 81,88-ig jutott.

Halász Bence a világ idei legjobb eredményével nyert

Halászt azonban egyáltalán nem zavarta meg, hogy átmenetileg a második helyre csúszott, azonnal javított, nem is akármennyit.

Halász Bence nemcsak a 82, hanem rögtön a 83 méteres álomhatárt is áttörte, 83,18-as dobása új Gyulai Memorial-csúcs, hatalmas egyéni rekord és egyben a világ idei legjobb eredménye.

S mindemellett nagyon értékes versenygyőzelmet is ért, hiszen erre már a tavaly legyőzhetetlen Katzbergnek sem volt válasza. Szinte vb-döntőhöz méltó mezőnyben nyert nagy fölénnyel Halász Bence, aki így immár egyértelműen bejelentkezett a tokiói világbajnokság aranyesélyesei közé is. Ne feledjük, szabad téren magyar atléta még nem nyert világbajnoki aranyérmet.

Halász és Katzberg mellett még Kohan jutott 80 méter fölé, ő ugyanúgy harmadik lett, mint a tavalyi olimpián. Halász Bence és Ethan Katzberg viszont helyet cserélt Párizshoz képest.

Íme, a videó Halász Bence csodás dobásáról!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu